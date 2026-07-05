Estabilizado de madrugada el incendio forestal en Los Blázquez (Córdoba) que obligó a movilizar medios aéreos

Imagen aérea del incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Los Blázquez en el 4 de julio. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado en la madrugada de este domingo 5 de julio el incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en el término municipal de Los Blázquez (Córdoba), en concreto en el paraje Sierra del Castillo, que obligó a movilizar a siete medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha sido estabilizado a las 01.30 horas y en la zona permanecen trabajando para su control 75 profesionales y cuatro vehículos autobomba.

Durante la jornada del sábado participaron en las tareas contra el fuego hasta siete medios aéreos, en concreto, un helicóptero pesado, cuatro aviones con carga de tierra y dos anfibios ligeros.