La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) retrasa este sábado su apertura por "viento muy fuerte"

Archivo - Imagen de archivo de una de las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). - EUROPAPRESS/SIERRANEVADA - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado su apertura este sábado a las 12,00 horas en función de las condiciones meteorológicas a causa de "viento muy fuerte".

Así lo ha informado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde han indicado también problemas de visibilidad que han impedido la apertura de la estación.

Asimismo, la entidad ha señalado que la estación se abriría, en todo caso, en la jornada del sábado, solo para esquiadores, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan.

Por otra parte, han concretado en la misma publicación que los informes meteorológicos han anunciado "copiosas nevadas" en cotas bajas que afectarán a la carretera A-395 que da acceso a la estación, motivo por el que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Finalmente, el perfil oficial de la estación de Sierra Nevada ha apostillado que no está permitido el esquí de montaña en la pista la pista El Río por motivos de seguridad, así como han anunciado que no se debe esquiar fuera de las pistas balizadas por "riesgo alto de avalancha".