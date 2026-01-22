La estación de Sierra Nevada abre con retraso por los efectos de la lluvia engelante y eleva el riesgo de avalancha

Archivo - Operarios de Cetursa se afanan en la sustitución de poleas dañadas por el hielo. Archivo. - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado a las 12,00 horas su apertura de este jueves tras el episodio de lluvia engelante de la pasada noche, que provocó la formación de hielo en poleas y remontes que los operarios han de desbloquear de forma manual.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes del recinto invernal, que comienza la jornada con unos 16 kilómetros esquiables y remontes y pistas en proceso de apertura, en función de las condiciones meteorológicas, marcadas por la borrasca Ingrid, y los citados trabajos de desbloqueo y sustitución de poleas.

El macizo granadino también ha recibido algo de nieve esta pasada noche y registra este jueves un alto riesgo de avalancha, después de que en la última jornada lo haya elevado de 3 a 4 sobre 5.

Desde el recinto llaman a los usuarios a no esquiar fuera de pistas balizadas e informan de que no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.

La precipitación engelante es un fenómeno que consiste en la caída de partículas de agua en una zona en la que la temperatura en superficie es inferior a cero grados centígrados. Al impactar sobre la superficie de los objetos, las gotas se congelan pudiendo provocar incidencias, según la información recabada por Europa Press de la Aemet.