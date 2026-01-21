Examen MIR y FSE en Andalucía 2026: consulta las sedes, horarios y detalles para los 5.651 opositores

Archivo - Examen MIR. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contará este sábado con siete sedes para acoger a los 5.651 aspirantes que se presentan al examen MIR y FSE 2026, correspondiente a la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada. Los candidatos pertenecen a titulaciones como Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Biología, Física y Química.

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por Europa Press, las ciudades andaluzas con mayor número de admitidos son Sevilla, con 2.119 aspirantes; Granada, con 1.761; Málaga, con 1.149; y Cádiz, con 622. Estas cifras corresponden a las listas definitivas de admitidos para las pruebas de acceso a la formación especializada.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL EXAMEN?

El llamamiento está previsto para las 13,30 horas del próximo sábado. La hora de inicio del examen es las 14,00. Los aspirantes de Andalucía representan el 16% (concretamente, el 15,9%) del total nacional. En España, pasarán esta prueba 35.503 personas. Los aspirantes que no figuren como admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio si bien la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión, ha aclarado el Ministerio.

En el caso de Cádiz (UCA), la sede es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; en Granada (UGR), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Farmacia; en Málaga (UMA), la Facultad de Derecho y la de Ciencias; y en Sevilla (US), la Facultad de Derecho y la de Ciencias Económicas y Empresariales.

El número total de personas admitidas representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. El 74,28% son mujeres. El Ministerio de Sanidad oferta este 2026 un total de 12.366 plazas, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas), respecto al año anterior. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR), seguida de la titulación de Enfermería (EIR) con 2.279.

¿CUÁNTAS PLAZAS SE OFERTAN?

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR), 9.276 plazas --8.998 plazas de titularidad pública y 280 pertenecientes a centros de titularidad privada--; Enfermería (EIR): 2.279 plazas --2.199 plazas de titularidad pública y 80 para privada--; Farmacia (FIR): 362 plazas --347 plazas de titularidad pública y quince pertenecientes a centros de titularidad privada--; Psicología (PIR): 280 plazas --259 plazas de titularidad pública y 21 para privada--; Química (QIR): 29 plazas --todas las plazas dependen de centros de titularidad pública--; Biología (BIR): 83 plazas --80 plazas de titularidad pública y tres pertenecientes a centros de titularidad privada--; y Física (RFIR): 57 plazas --55 plazas de titularidad pública y dos para centros de titularidad privada--.

¿CÓMO SERÁ EL EXAMEN?

Desde 2018 se ha producido un incremento del 54% "en cumplimiento del compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación especializada de profesionales sanitarios". El ejercicio consistirá en la realización de una prueba "objetiva" tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida. La duración total del examen será de cuatro horas y media. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas vacantes y las vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.