Esteban Morales (PSOE) critica en Córdoba la "gestión privatizadora" del PP en educación

Archivo - El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Esteban Morales. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Esteban Morales ha criticado este jueves la "gestión privatizadora" del Gobierno andaluz del PP en materia de educación, "con la eliminación de más de 300 aulas públicas en la provincia, la reducción de plazas de FP pública y la siembra de universidades privadas en la comunidad".

El objetivo que persigue el Gobierno que preside Juanma Moreno (PP), en su opinión, es "cambiar el mérito y el esfuerzo de nuestros estudiantes por el crédito", de forma que "quien tenga dinero podrá estudiar lo que quiera y entrar con un cinco en los campus privados, y quien no, pues tendrá que luchar por entrar en la universidad pública doblando la nota de acceso y estudiar para lo que le dé".

En una atención a medios a las puertas del Colegio Público Aljoxani, en la capital cordobesa, junto al también candidato Mariano Poyato y los concejales socialistas Joaquín Dobladez y Alicia Moya, el número dos de la lista del PSOE por Córdoba ha puesto el foco en la educación, "por ser el ascensor que permite que nuestros hijos e hijas tengan un futuro mejor".

Tras reprochar "la gestión en blanco de Moreno en las políticas de educación", por "no haber bajado la ratio ante la disminución de escolares por la caída demográfica", Morales ha criticado el cierre de aulas públicas, "3.000 en toda Andalucía y más de 300 en la provincia de Córdoba desde que gobierna el PP", así como "la privatización de la FP y el impulso a las universidades privadas".

"Recientemente hemos conocido --ha añadido-- que se han eliminado otras 23 aulas en la capital por decreto, y eso significa más presión para los profesores, más incumplimientos con los padres y madres de los niños con necesidades educativas especiales, con el personal específico que los trata, y con los sindicatos que representan a la comunidad docente de la pública".

Junto a ello, Morales ha afeado al PP que "esté fortaleciendo a la educación privada a costa de la pública, como sucede con la FP y la universidad. La eliminación de plazas de FP pública ha motivado que más de 30.000 jóvenes en Andalucía hayan tenido que buscarse la vida e irse a la FP privada en un año, pagando entre 7.000 y 12.000 euros por un ciclo superior", mientras que, en el caso de las universidades, el candidato socialista ha apoyado a los rectores de las públicas, "que reclaman una financiación justa, suficiente y finalista".

A su juicio, "no podemos permitir lo que está pasando, que florezcan universidades privadas que no tienen calidad suficiente ni controles precisos y que van a dar lugar a que en Andalucía, si un joven quiere estudiar Medicina o quiere estudiar Enfermería, va a tener que sacar, si va a la pública, una nota de 14, pero, si tiene dinero para pagárselo, va a la privada y puede entrar con un cinco".

Ello, según ha concluido Morales, "va a dar lugar a dos tipos de universidad en Andalucía, porque Moreno ha sustituido el mérito y el esfuerzo por el crédito y el dinero, y eso es lo que el PSOE quiere revertir el próximo 17 de mayo con María Jesús Montero de presidenta, y el blindaje de los servicios públicos".