Estepa y Ramírez ganan el XXVII Cross Popular 'Ciudad de Jaén' y cierran el circuito provincial

Andrés Estepa, en categoría masculina, y Cynthia Ramírez, en femenina, ganadores del XXVII Cross Popular 'Ciudad de Jaén'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andrés Estepa, en categoría masculina, y Cynthia Ramírez, en femenina, han sido los ganadores del XXVII Cross Popular 'Ciudad de Jaén' en categoría absoluta, repitiendo triunfo por segundo año consecutivo. Con este resultado, Ramírez, atleta del Trotasierra, también se ha proclamado campeona del circuito de campo a través de la Diputación Provincial, cerrando con victoria la última prueba del circuito, celebrada este domingo en Jaén.

Según ha detallado el Consistorio, en la categoría masculina, el ganador ha sido Luis Gómez, quien terminó segundo en Jaén con un tiempo de 33:38, por detrás de Estepa, que registró 31:10. El podio lo completó Andrés Santiago con 33:46.

En mujeres, Cynthia Ramírez firmó una actuación perfecta, con un tiempo de 39:08, logrando así su sexta victoria en seis pruebas del circuito. Luz Huaman (43:53) e Irene Yebenes (43:59) ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

La última prueba puntuable del circuito de campo a través de la Diputación Provincial se ha celebrado en el circuito habilitado junto al campo de fútbol Sebastián Barajas, reuniendo a unos 400 corredores y corredoras distribuidos en ocho carreras. Como novedad de este año, la cita ha coincidido con el Campeonato de Andalucía para personas con discapacidad intelectual, que ha contado con la participación de otros veinte atletas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la concejala de Deportes, Beatriz López, y la diputada de Deportes, África Colomo, ha destacado el acierto del circuito, que fue acondicionado para la ocasión por el Patronato Municipal de Deportes. Millán ha resaltado la "gran acogida de los corredores" y ha felicitado tanto a los organizadores como a los participantes, subrayando la importancia de esta prueba como ejemplo de colaboración entre administraciones. "Es una cita consolidada y prestigiosa en el calendario del atletismo", ha añadido el alcalde.

La competición se ha disputado en las categorías, tanto masculinas como femeninas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad, además de la absoluta masculina cross corto. Las distancias han oscilado entre el kilómetro que han debido completar las atletas menores de 10 años a los 9.700 de los participantes en las categorías veteranos cross largo y absoluta.