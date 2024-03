Un estudio hecho en Granada analiza la asociación entre sueño, depresión y rendimiento cognitivo en la adolescencia

GRANADA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han realizado un estudio en el que han analizado la asociación entre sueño, depresión y rendimiento cognitivo en la adolescencia, observando variables como el razonamiento inductivo, la comprensión lectora y el pensamiento matemático.

Así lo ha dado a conocer la UGR al hilo de la celebración, este viernes, del Día Mundial del Sueño, y en relación con un estudio en el que han participado 244 estudiantes de entre 12 y 17 años, de los que el 47,6 por ciento han sido chicos y el 52,4 por ciento, chicas.

La UGR, que cuenta con un Laboratorio del Sueño y Promoción de la Salud cuyo director es Raúl Quevedo, ha detallado que el estudio, publicado en la revista científica European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, consultado por Europa Press, utilizó instrumentos estandarizados para la evaluación de la somnolencia diurna, la calidad del sueño, y los periodos de depresión.

Los resultados mostraron "relaciones bidireccionales significativas" entre las variables relacionadas con el sueño y la depresión, y entre estas últimas y el rendimiento cognitivo, han detallado desde la UGR.

Entre las principales conclusiones se pueden señalar que el sueño "no siempre afecta al rendimiento cognitivo de forma directa en la adolescencia" y que el rasgo depresivo se ha visto "más relacionado" con lo que se pueda rendir cognitivamente que el estado mismo de depresión.

A grandes rasgos, los expertos han apuntado a la "necesidad de promover las emociones positivas sin pretender disminuir las negativas como forma de mejorar el rendimiento cognitivo en los adolescentes". En cuanto a las variables sociodemográficas, las chicas declararon dormir peor y tener más síntomas depresivos que los chicos.

Los estudiantes más jóvenes participantes en este estudio "declararon dormir mejor, pero rendir peor que los mayores". Como señala en su introducción el artículo científico, durante décadas, el interés en identificar y analizar los factores vinculados al rendimiento cognitivo en adolescentes ha ido creciendo en todos los ámbitos.

Esto ha sido así especialmente en los ámbitos de investigación vinculados a la psicología clínica y la educación, siendo un tema que ha llegado a ser más relevante si cabe, destacan los expertos, debido al impacto que la pandemia de covid-19 ha podido tener en el rendimiento cognitivo y también académico de los adolescentes.