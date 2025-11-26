Un estudio de Loyola propone un impuesto al carbono para que España "cumpla objetivos climáticos sin frenar la economía"

Archivo - Campus de Córdoba de la Universidad Loyola. - GUILLERMO MENDO - Archivo

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del grupo 'Applied and Computational Macroeconomics' de la Universidad Loyola ha examinado la viabilidad de implantar en España un impuesto sobre las emisiones de carbono, y concluye que "si se diseñan adecuadamente, pueden ser una herramienta eficaz para reducir emisiones sin perjudicar en exceso a la economía".

Así lo ha indicado la Universidad Loyola en una nota en la que ha detallado que "en España, este tipo de impuestos apenas se han utilizado, a pesar de que el país mantiene uno de los niveles más bajos de fiscalidad verde de toda la Unión Europea".

El estudio, titulado 'Designing an ecotax on carbon emissions to meet EU targets: a proposal for the Spanish economy', publicado en 'Journal of Cleaner Production', aplica una metodología innovadora que permite analizar de forma más realista cómo interactúan precios y cantidades en el mercado, sin recurrir a los modelos de equilibrio general computable que suelen implicar supuestos más restrictivos. Gracias a este enfoque, los autores pueden estimar a través de diferentes escenarios el potencial impacto ambiental como el económico de introducir un nuevo impuesto al carbono.

Entre los principales resultados, el trabajo identifica el nivel impositivo necesario para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de España para 2030, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Además, evalúa diferentes formas de reciclar los ingresos generados por el impuesto, es decir, de reinvertirlos en la economía.

Por un lado, "si los ingresos se destinan a reducir los impuestos laborales, se logra una caída menor del PIB y una reducción más pronunciada de las emisiones. Por otro, si se opta por mantener el déficit público, el impacto sobre el empleo es incluso positivo, aunque la contracción económica sea algo mayor", han señalado los investigadores.

Estas conclusiones muestran que "la clave no está solo en aplicar un impuesto al carbono, sino en diseñar cuidadosamente el uso de los ingresos para maximizar sus beneficios ambientales y sociales".

En definitiva, el estudio aporta "una propuesta concreta y basada en evidencia para avanzar hacia una economía más sostenible, reforzando el papel de los impuestos ecológicos como instrumento de política climática en España". Según sus autores, "una fiscalidad verde bien diseñada no solo ayuda a cumplir los objetivos climáticos, sino que puede mejorar la eficiencia económica y el bienestar social".

El grupo de investigación 'Applied and Computational Macroeconomics' analiza el comportamiento de las economías a nivel global y centra su investigación en el análisis del comportamiento de las economías ante los cambios producidos tanto en variables de naturaleza socioeconómica y ambiental como en políticas públicas. Estas investigaciones se realizan tanto a nivel regional, nacional o supranacional a través de diferentes modelos económicos y econométricos.