Un estudio de la UGR certifica que el flúor de la pasta de dientes no es tóxico ni causa daño cerebral

Pasta de dientes - REMITIDA POR LA UGR

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada (UGR) Inmaculada Cabello Malagón ha realizado un estudio en el que ha desmentido algunos mitos que se cuentan, sobre todo en redes sociales, acerca del flúor, y que lo señalan como tóxico, capaz de provocar daños cerebrales y de afectar a la glándula tiroides.

"Estas afirmaciones son falsas", ha explicado este viernes en una nota de prensa la profesora, perteneciente al Departamento de Estomatología. "Dicho mineral está presente en la pasta de dientes, en el agua potable y en los barnices de aplicación clínica, pero en cantidades seguras y controladas que no provocan efectos negativos en la salud de las personas", ha especificado.

De hecho, Inmaculada Cabello Malagón ha añadido que el flúor se necesita para cuidar la salud bucodental. "Adicionado a los productos que se usan en odontología y a las pastas de dientes, este elemento puede remineralizar el esmalte y fortalecerlo, por lo tanto, es clave a la hora de evitar la caries. En definitiva, no solo no es tóxico, sino que juega un papel fundamental contra la caries, especialmente en niños", ha concluido la investigadora.

El estudio se ha llevado a cabo en el marco de 'La evidencia la da la ciencia', un programa de divulgación puesto en marcha por la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario, que ha contado con la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales.