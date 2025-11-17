Europa Press celebra este martes en Sevilla la quinta edición de su foro 'Andalucía hacia el futuro'

Cartel anunciador de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' de Europa Press y Fundación Cajasol que inaugura el presidente de la Junta, Juanma Moreno - EUROPA PRESS

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa Press reúne este martes 18 de noviembre en Sevilla a importantes personalidades del ámbito empresarial y altos cargos de la Junta en la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro', que abordará en dos paneles sectoriales cuestiones clave en el desarrollo de la comunidad como la innovación y el talento o el crecimiento económico y desarrollo empresarial.

Representantes de empresas andaluzas y con fuerte implantación en la región como Amazon, Fujitsu, Moeve, Cox, Endesa, Ikea o la Universidad CEU Fernando III se darán cita en estas jornadas, que por quinto año consecutivo posicionarán a Andalucía como comunidad clave para la reactivación económica donde confluyen oportunidades y sinergias entre todos los sectores, apoyando el talento y la innovación.

El foro será abierto a las 09.30 horas por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que dará a la inauguración oficial a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La clausura tendrá lugar a partir de las 12.50 horas por parte del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras el trabajo desarrollado en dos mesas sectoriales y la entrega de los IV Premios 'Andalucía hacia el futuro' por parte del propio Sanz y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

El primer panel, titulado 'Innovación y talento', contará con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, junto al responsable de negocio para sector público de Amazon Web Services (AWS) en España, Óscar Sanz; la directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu, Patricia Úrbez; la directora de Innovación de Moeve, Belén Linares; y el vicerrector de Posgrado y Transformación Digital de la Universidad CEU Fernando III, Ricardo Díaz Martín, moderados por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.

El segundo panel, sobre 'Crecimiento económico y desarrollo empresarial', reunirá a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España; el director general de Infraestructuras de Cox, José Luis Medina; el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; y la directora de Ikea Málaga, Ainhoa Echavarri, moderados por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

IV PREMIOS 'ANDALUCÍA HACIA EL FUTURO'

A continuación tendrá lugar la entrega de la cuarta edición de los premios 'Andalucía hacia el futuro', con las que Europa Press y la Fundación Cajasol distinguirán la labor empresarial en cuatro categorías: 'Innovación y ejemplo de desarrollo', 'Apuesta por el impulso de Andalucía', 'Impulso empresarial' y 'Eficiencia y coordinación'.

La primera edición, celebrada el 23 de marzo de 2022, distinguió con los premios 'Andalucía hacia el futuro' a la automovilística Renault, en la categoría 'Economía Verde'; a la empresa Icaria Atelier, en 'Innovación'; y a la artista Sara Baras, en 'Proyección cultural'.

En la segunda edición, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2023, fueron premiados Google en la categoría 'Innovación y apuesta por el conocimiento'; Coca-Cola en la categoría 'Trayectoria en el desarrollo de Andalucía'; y Universal DX en la categoría 'Revolución sanitaria'.

En la tercera edición de los premios, celebrada el 25 de noviembre de 2025, los galardones correspondieron a Moeve en la categoría 'Apuesta por el desarrollo de Andalucía'; al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la categoría 'Impulso al empleo de Andalucía'; a la empresaria almeriense Isabel Pérez en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y al Festival de Málaga en la categoría 'Proyección cultural'.

El foro al completo podrá seguirse vía streaming en el enlace 'https://www.youtube.com/watch?v=jPWlGiGSTeA' y en las redes sociales de Europa Press Andalucía.