Europa Press organiza este lunes en Sevilla el encuentro 'Formación y Empresa' de la mano de la UPO y Fundación Cajasol

Europa Press Andalucía organiza este lunes 2 de marzo en Sevilla de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) un encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' con la participación de dos consejeros de la Junta de Andalucía y representantes de empresas como Moeve y Soltel IT Solutions.

El foro empezará a las 10.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol con la apertura a cargo del presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña.

A continuación tendrá lugar un coloquio en el que participarán la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el rector de la UPO, Francisco Oliva; el coordinador industrial de Talent Hub Moeve, Juan José Gómez Sánchez; y el fundador y CEO de Soltel IT Solutions, Julio Pérez López.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.