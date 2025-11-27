Evacuado al hospital con quemaduras un joven tras un incendio en una vivienda de Córdoba originado en una sartén

Archivo - Exterior del Hospital Universitario Reina Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años de edad ha sido evacuado al hospital con quemaduras en un brazo tras resultar afectado en el incendio registrado a última hora de este miércoles 26 de noviembre en una vivienda de Córdoba capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas a las 23.45 horas que alertaban de un incendio en el bajo de una vivienda situada en la calle Pintor Losada. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Policía Local y Nacional.

A la llegada de los operativos, los propietarios habían sofocado ya el fuego con un extintor, aunque efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento intervinieron para evacuar el humo generado por el incendio, localizado en la cocina y originado, al parecer, en una sartén.

Los servicios sanitarios movilizaron una ambulancia que trasladó al afectado con quemaduras en el brazo al Hospital Reina Sofía.