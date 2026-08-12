Evolución favorable del incendio en el Valle de Lecrín, en Granada, contra el que actúan bomberos y medios aéreos

Evolución favorable del incendio en el paraje del Camino del Cementerio en la localidad granadina de El Valle - PLAN INFOCA

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que en la tarde de este jueves se ha declarado en la comarca del Valle de Lecrín, concretamente en el término municipal de El Valle evoluciona favorablemente.

En este sentido ha informado el Plan Infoca en una información en sus redes sociales que ha corregido la localización de las llamas --previamente situadas en el entorno del pantano de Béznar en la localidad de El Pinar-- para ahora situarla concretamente en el Camino del Cementerio de El Valle.

En el lugar de las llamas se mantiene el despliegue inicial de tres medios aéreos y una treintena de bomberos forestales con un vehículo autobomba, con el objetivo de lograr una estabilización del incendio.