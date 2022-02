El exconsejero Vallejo defiende la "importancia social" del proyecto Cedes

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha tomado este martes declaración tomo testigo al exconsejero socialista de Innovacion Francisco Vallejo, en el marco del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente a las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por la entidad a la sociedad Cedes Electria, en las que la Fiscalía atisba un posible delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

Durante su comparecencia como testigo, Vallejo ha manifestado que no recuerda que hablase de este proyecto de inversión con el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, acusado en este juicio y ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y a tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa.

También figuran como acusados Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del Consejo de Administración de Invercaria; Bienvenido Martínez Martínez, exdirector de IDEA y consejero de Invercaria; y los empresarios promotores de Cedes Electria, que son José Luis Manzano Seco, Federico Mañero Ruiz y Enrique García Chelle.

LA REUNIÓN CON MANZANO

Mientras el fiscal considera que tras una reunión inicial en 2008 con la asistencia del entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo, coincidente con la creación de Cedes, Isabel de Haro pidió a Pérez-Sauquillo "todo lo necesario" para invertir en Cedes y este concedió las ayudas y préstamos "sin cumplir el trámite interno establecido en el Plan Director de Inversiones" de la empresa y sin "seguimiento ni control de la inversión"; Vallejo ha rememorado que fue el acusado José Luis Manzano, como principal promotor de Cedes Electria, quien visitó su despacho para "presentar el proyecto, sus valores" y las "estrategias" previstas para su desarrollo.

Manzano, según ha testificado Vallejo, --condenado por el procedimiento mediante el cual la Junta de Andalucía orquestó la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados por irregularidades y ayudas arbitrarias sin publicidad--; estaba así "buscando el apoyo político de la Consejería" de Innovación a su proyecto de Cedes Electria.

En ese sentido, el exconsejero ha defendido que dicho proyecto "daba respuesta casi como un guante a los objetivos" marcados por su departamento en materia de energías renovables, poniendo especial énfasis en que le "llamó la atención la importancia social" de la iniciativa, al implicar la distribución de energías a partes del mundo aquejadas de la falta de la misma para aspectos como los regadíos. Así, Vallejo ha asegurado que el proyecto de inversión en Cedes Electria era "importante desde los puntos de vista tecnológico, energético y social", insistiendo en su "fuerte" componente de "solidaridad".

UN "GUANTE A LA MEDIDA DE LOS OBJETIVOS"

Se trataba, según ha reiterado Francisco Vallejo, de un "guante a la medida" de los "objetivos" de la administración andaluza en materia de energías renovables.

Tras aquel encuentro, según Vallejo, él ya no tuvo otra relación con el asunto más que en ocasiones "puntuales", mencionando especialmente su asistencia a una cena promovida por Manzano con el consejero delegado de Repsol y expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Josu Jon Imaz; quien según Vallejo habría "colaborado" en el diseño del proyecto de Cedes Electria, sin que él entendiese que fuese "socio" del mismo. Imaz, recordémoslo, está citado como testigo este miércoles.

Según Vallejo, él entendió que aquella cena y otros encuentros similares tenían la pretensión de reflejar que los promotores de Cedes tenían contacto y relación "con personas del primer nivel de las renovables en España" y con "grandes empresas del sector".

En cualquier caso, el exconsejero ha manifestado que él no hizo "seguimiento" alguno del proyecto de inversión de Invercaria en Cedes. Y mientras Pérez-Sauquillo alegaba al declarar en el juicio como acusado que Invercaria funcionaba como mera "herramienta instrumental" de IDEA y de la Consejería de Innovación, el exconsejero del ramo ha expuesto que Invercaria era responsable de los "estudios" necesarios para resolver si destinar o no fondos a una iniciativa y que él "no participaba en las decisiones de Invercaria".

LA PARTICIPACIÓN EN INVERCARIA

Al hilo, ha asegurado que correspondía a la propia Invercaria "decidir qué miembros" de su organigrama participaban en los órganos de Cedes, en este caso Isabel de Haro y Bienvenido Martínez. Sobre ello, ha encuadrado el nombramiento de Isabel de Haro como vocal del consejo de administración de Cedes Electria en que la entonces secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta era "una experta en temas energéticos", definiéndola además como una persona "muy trabajadora, honesta e íntegra".

También ha comparecido como testigo el exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde Ramos, quien ha asegurado que Cedes Electria era "un proyecto innovador e interesante" que "encajaba perfectamente en la planificación general y sectorial" de la Administración andaluza en materia de energías renovables.

En paralelo, ha defendido que la capitalización parcial de los créditos de Invercaria en Cedes estaba destinada a "mantener la participación" de la entidad en la citada sociedad energética, en un contexto en el que la misma se estaba "reforzando". Por eso, Antonio Valverde Ramos ha expuesto que se trataba de una decisión "oportuna".