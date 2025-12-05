Exigen con 2.500 firmas a la Junta las obras en el CEIP Antonio Machado de Peal que permitan una "educación digna"

Las representantes de la ampa Las Torres ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. - AMPA LAS TORRES

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Madres y Padres (ampa) Las Torres del CEIP Antonio Machado, de Peal de Becerro (Jaén), ha entregado a la Junta de Andalucía "un total de 2.500 firmas" para exigir las obras pendientes desde "hace más de cinco años", de modo que el alumnado pueda tener una "educación digna".

En concreto, en junio 2020 se anunció la construcción de un nuevo edificio que sustituya al clausurado por problemas estructurales y que permita acabar con las malas condiciones en las que se desarrolla la enseñanza en el inmueble que queda en uso.

Sin embargo, sigue sin materializarse un proyecto que tiene un presupuesto de 1.340.000 euros y sobre el que el Gobierno andaluz viene indicando que se encuentra "en supervisión". De ahí que, desde la ampa y tras diversas movilizaciones en los últimos años, se haya llevado a cabo esta recogida de firmas.

La presidenta y la secretaria de la asociación, Elena Inmaculada Jiménez y Cristina Campos, han explicado este viernes en un comunicado que han llevado hasta la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "un total de 2.500 firmas recogidas entre la comunidad educativa y vecinos".

Con ella, reclaman una intervención necesaria "para garantizar que los niños y niñas del CEIP Antonio Machado puedan recibir una educación digna, segura y de calidad, en igualdad de condiciones con el resto del alumnado de Andalucía".

"Exigimos se lleven a cabo estas obras con la mayor urgencia, asegurando así unas condiciones óptimas de enseñanza para todos los estudiantes del centro", han subrayado.

Algo que no se da en este momento en el colegio, que sufre una situación "indignante", reflejada, por ejemplo, en aulas creadas con pladur en espacios como pasillo o el antiguo salón de actos, una parte del cual también acoge el comedor, según viene denunciando la ampa, el Ayuntamiento de Peal de Becerro o sindicatos como CCOO y Ustea.

El CEIP Antonio Machado inicialmente tenía tres inmuebles, se demolió uno, otro está inutilizado y el tercero está "en una situación muy precaria". La decisión de construir uno nuevo se anunció en 2020, después de que, durante la reforma del denominado edificio, sur se descubrieran problemas estructurales que impedían utilizar este inmueble, que albergaba aulas y el gimnasio, entre otros espacios.

De ahí que se tuviera que recurrir a "todos los huecos que quedaban vacíos" en el otro edificio para crear aulas adicionales. Una situación que se planteó como "alternativa durante la ejecución de la obra" y que, sin embargo, se mantiene años después sin que tengan horizonte para el inicio de la construcción, según lamenta la ampa Las Torres.