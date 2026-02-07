Éxito de los Premios Carmen entregados en Granada con nueve millones de impacto publicitario en 850 medios

Premios Carmen en Granada, el sábado pasado por la noche - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía consiguieron, según balance facilitado este sábado por el Ayuntamiento de Granada, un impacto publicitario cifrado en nueve millones de euros en 850 medios tras la gala con la que celebraron su quinta edición el pasado sábado en la capital granadina.

Fue una gala que reunió a cerca de 2.000 asistentes y volvió a poner de relieve la buena salud del audiovisual andaluz, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

Hace una semana, la ciudad fue sede de esta cita en el marco de la vocación itinerante de unos galardones que recorren el territorio andaluz. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado positivamente el desarrollo del evento.

En este sentido ha subrayado que "Granada ha demostrado, una vez más, su capacidad para acoger con éxito grandes eventos culturales de primer nivel". En este sentido, ha señalado que citas como los Premios Carmen "nos dan un impulso en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031".

La celebración de los Premios Carmen se extendió más allá de la gala con una completa programación paralela que sumó actividades en Granada y su provincia, así como proyecciones en Almería y Córdoba. En la provincia granadina se desarrollaron un total de 19 actividades, repartidas entre la Filmoteca de Andalucía, el Palacio de los Condes de Gabia, el Centro Federico García Lorca, la Universidad de Granada y el municipio metropolitano de Maracena, además de una ruta por localizaciones cinematográficas de la ciudad y un encuentro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra.

Según ha destacado la alcaldesa, "la implicación de múltiples espacios culturales y educativos demuestra la fortaleza del ecosistema cultural de Granada y su capacidad para convertir un evento en una experiencia compartida por toda la ciudad".

La gala fue retransmitida en directo por Canal Sur TV y Canal Sur Más y contó con la acreditación de 75 periodistas. La cita registró una destacada presencia en medios de comunicación, con repercusión en cabeceras nacionales y plataformas de gran alcance, alcanzando un total de 846 impactos, un valor publicitario equivalente de 9,02 millones de euros y una audiencia estimada de 1.260 millones.

En palabras de Marifrán Carazo, "estos datos confirman que apostar por la cultura es apostar por proyección, por marca de ciudad y por oportunidades para Granada", añadiendo que "el cine, como otras disciplinas culturales, es un aliado estratégico en nuestro proyecto de ciudad para 2031".

El impacto de los Premios Carmen se dejó sentir también en el entorno digital. Los perfiles de la Academia de Cine de Andalucía sumaron 4.600 nuevos seguidores y superaron los 10.000 en Instagram, mientras que los contenidos generados alcanzaron 1,14 millones de impresiones.

La conversación en redes sociales, articulada en torno a la etiqueta #PremiosCarmen, generó más de 52.000 interacciones, con el vídeo como principal motor de difusión. La edición volvió a contar con un Punto Violeta, presente en todos los espacios vinculados a la celebración, sin que se registrara ninguna incidencia, reforzando el compromiso con unos premios seguros e inclusivos.

Los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, Granada 2031, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Radio y Televisión de Andalucía, así como con CaixaBank como partner estratégico y la colaboración de Fundación SGAE, Fundación Aisge, DAMA, Egeda, Andalucía Film Commission, Film In Granada, Escuela de Protocolo de Granada, Grupo ATU, Granada 10 y Mini Ilbira Motor.