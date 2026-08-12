Una exparlamentaria cegada al 90% tras mirar un eclipse sin protección: "Las consecuencias son irreversibles"

Persona observando el eclipse. - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exparlamentaria andaluza por Ciudadanos, Mercedes López, ha lanzado un mensaje de precaución ante las posibles consecuencias de mirar fijamente el sol sin protección durante un eclipse solar, motivo por el que padece una ceguera del 90% desde niña.

"La gente cuando no le toca piensa que otras personas que dan el consejo son exageradas, pero las consecuencias son bastante irreversibles y te cambian la vida completamente", ha señalado este miércoles en una entrevista en Canal Sur Radio.

López ha relatado como a los ocho años, mientras presenciaba el eclipse con su familia miró fijamente el sol, a los 14 años llegó el diagnóstico.

"Yo estaba acompañada de adultos que miraban para arriba con radiografía y yo miraba, ya está. Un poco alejada, sin que me viese y ya está. Y travesuras de niños, inconsciencia y luego también por parte de los adultos, pues esa confianza que muchas veces ponemos en los críos y la mala información y concienciación que había en aquellos años", ha subrayado.

La exparlamentaria ha destacado que la radiación de un eclipse "está super concentrada" y ha insistido que "te puede quemar la retina en cuestión de segundos". "En mi caso fue cuestión de nada, me acuerdo de llorarme los ojos", ha apuntado.

"Un eclipse tiene sus consecuencias y conlleva su riesgo", ha insistido.

La Junta de Andalucía ha insistido que para contemplar el eclipse "no sirven las gafas de sol tradicionales, por muy oscuras que sean. Tampoco los cristales ahumados, ni las radiografías, ni mirar a través de la cámara del teléfono móvil". La única forma segura de observación directa, ha asegurado, "es utilizar las llamadas gafas de eclipse", certificadas con la norma ISO 12312-2, con la marca de la CE, comprobando siempre que no estén rayadas ni perforadas.

En Andalucía, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (IGN), el eclipse comenzará entre las 19,41 y las 19,43 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará entre las 20,36 y las 20,39 horas.