Expectación entre las organizaciones agrarias por la publicación de la norma para la retirada de aceite de oliva

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JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA se ha mostrado expectantes después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este viernes la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27.

Dicha norma tiene como objetivo regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva mediante la retirada de aceite de oliva.

Se trata de una norma de autorregulación peleada por el sector productor que busca amortiguar los efectos de las campañas con excedentes de producción y ofrecer a los agricultores una herramienta de defensa para mantener unos niveles de precio dignos.

La medida llega en un momento calificado de "dramático" por organizaciones como UPA debido a la situación de los precios en origen, que afecta de manera especial al olivar tradicional.

Aunque el sector ha recibido con satisfacción el paso administrativo, advierten de que la orden publicada es un mero trámite normativo que apenas ofrece detalles concretos sobre cómo se debe desarrollar el proceso de retirada del producto.

La principal novedad de la orden es el mandato a la Dirección General del Ministerio de Agricultura para que publique, antes del próximo 15 de noviembre de 2026, una resolución que concrete los aspectos técnicos esenciales que espera el sector.

En dicho documento se deberán detallar el porcentaje exacto de retirada, la cantidad concreta o el rango de producto a retirar, así como las fechas y plazos en los que se deberá ejecutar la medida.

Al tratarse de la primera vez que se pone en marcha este mecanismo corrector, el sector confía en que sirva de revulsivo para que el mercado reaccione con una subida de precios tras la retirada obligatoria.

La normativa sí especifica que la retirada podrá aplicarse a aceites de cualquier categoría, quedando bajo la determinación de cada almazara o cooperativa la elección del producto que se retira del mercado.

El secretario general de COAG Jaén y responsable nacional de Olivar en COAG, Francisco Elvira, ha indicado a Europa Press que la publicación de esta herramienta de autorregulación "va a permitir al sector amortiguar las campañas como esta donde la producción va a superar un poquito a la media con campañas como años anteriores donde no hemos llegado a la media".

En este sentido, ha subrayado que la medida otorga "a los agricultores una defensa frente al oligopolio de la industria porque vamos a poder mantener unos niveles de precio digno". Asimismo, Elvira ha recordado que "esta norma se ha peleado mucho por el sector y se ha criticado mucho por la industria porque al final es una de las pocas herramientas que tenemos de control de mercado y de mantenimiento de precios para los agricultores".

Por su parte, el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, ha manifestado a Europa Press que la orden ministerial es una medida que se está esperando desde el sector ante "la situación tan dramática de precios en origen que estamos atravesando los olivareros y olivareras, sobre todo para el olivar tradicional".

No obstante, Cózar ha precisado que "en esta orden tampoco es que se dé mucho detalle de cómo se tiene que desarrollar el proceso de retirada de aceite", considerándola "un mero trámite normativo más para que se pueda llevar a cabo con toda la reglamentación y toda la normativa sin ningún tipo de problema".

El representante de UPA ha puesto el foco en la resolución que debe emitir la Dirección General del Ministerio de Agricultura antes del 15 de noviembre, señalando que "aquí sí que ya se tiene que detallar con mucho más ahínco" pues lo que realmente se espera conocer es el "porcentaje de retirada de aceite, cantidad que se puede retirar concretamente o el rango de retirada", así como "saber exactamente en qué fecha o a partir de qué fecha o qué rango de fecha se tiene que reducir esta retirada".

Finalmente, el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, ha apuntado a los plazos y al volumen de la regulación, explicando que la publicación en el BOE se ha realizado "para que antes del 15 de noviembre se ponga en marcha lo que es la retirada obligatoria de aceite, estará casi sobre el once por ciento aproximadamente", una cantidad que se calculará sobre "el aforo más la existencia".

Valero ha mostrado a Europa Press su expectación ante el estreno de este instrumento. "Vamos a ver qué resultado da esta medida. Es la primera vez que se pone en marcha y por lo tanto es perentorio. Esperemos que sirva para que se active y reaccione el mercado con una subida de precio tras la retirada obligatoria de ese once por ciento del total", ha dicho.