Experta en Psicología asegura que "aprender a relacionarse con los demás también es una forma de cuidarse"

Psicóloga, orientadora profesional, técnica de empleo y emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, Lourdes Moya. - UPO

CARMONA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La psicóloga, orientadora profesional y técnica de empleo y emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, Lourdes Moya, ha dirigido este miércoles el curso 'Herramientas para pasar de un apego ansioso a un apego seguro y sano en tus relaciones', que se ha celebrado durante la 24ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona.

Según ha trasladado la institución académica en una nota, Lourdes Moya ha expuesto que "cada vez resulta más frecuente escuchar hablar de relaciones tóxicas, dependencia emocional, miedo al abandono o dificultad para poner límites". Además, ha asegurado que detrás de muchas de estas situaciones "existe un elemento común del que hasta hace pocos años apenas se hablaba fuera del ámbito de la psicología como es el estilo de apego con el que las personas aprenden a relacionarse desde la infancia".

De esta manera, la directora del curso ha explicado que "muchas personas viven sus relaciones desde un estado permanente de alerta", y ha subrayado la necesidad constante de aprobación, el miedo a ser rechazadas, la hipervigilancia ante cualquier cambio en la conducta de la otra persona o la dificultad para tolerar la incertidumbre, "algunas de las manifestaciones más habituales del denominado apego ansioso". Asimismo, "el apego ansioso hace que la persona interprete muchas situaciones desde el miedo al abandono reaccionando con ansiedad allí donde quizá no exista una amenaza real", ha señalado.

En este sentido, para Moya, uno de los principales problemas es que muchas de estas dinámicas "se han normalizado culturalmente y llegan incluso a confundirse con muestras de amor". De esta manera, ha explicado que "confundimos intensidad con afecto, dependencia con compromiso o control con interés". Por ello, a su juicio, identificar estas creencias constituye el primer paso para establecer vínculos más "equilibrados" tanto en la pareja como en las relaciones familiares, de amistad o incluso en el ámbito laboral.

Paralelamente, la psicóloga ha reiterado que el apego "no determina únicamente la forma de relacionarnos con los demás, sino también la relación que mantenemos con nosotros mismos". Así pues, afirma que la autoestima, la capacidad para gestionar la incertidumbre, la manera de afrontar los conflictos o el diálogo interno que cada persona mantiene consigo misma "están profundamente condicionados por esos patrones emocionales adquiridos a lo largo de la vida".

SEGURIDAD EMOCIONAL

Respecto al curso, parte de una idea que la especialista ha considerado "especialmente esperanzadora". Por tanto, la experta ha garantizado que "el apego seguro puede aprenderse y aunque nuestras primeras experiencias dejan una huella importante, el cerebro conserva capacidad para incorporar nuevas formas de pensar, sentir y relacionarse".

Por un lado, también ha indicado la psicóloga que para ello resulta "necesario" reconocer primero los propios patrones de comportamiento, identificar las creencias limitantes que alimentan la ansiedad y comprender cómo responde el cuerpo cuando percibe una amenaza emocional. Por otro lado, "muchas personas viven con el sistema de alarma continuamente activado sin ser conscientes de ello", ha expresado.

A partir de ese conocimiento, el curso ha propuesto diferentes herramientas para "favorecer la regulación emocional y sustituir respuestas automáticas por otras más conscientes". Mientras tanto, el programa combina contenidos teóricos con ejercicios prácticos de consciencia corporal, autocompasión y autorregulación del sistema nervioso, además de estrategias para transformar el diálogo interno y reducir los pensamientos repetitivos que "alimentan" la inseguridad.

En cuanto a las competencias que se trabajan, han figurado también la capacidad para poner límites, comunicar necesidades de forma "asertiva", diferenciar autoestima y amor propio o aprender a responder desde la calma en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo. Eneste contexto, "no se trata únicamente de mejorar una relación concreta, sino de aprender a no abandonarse a uno mismo", ha resumido Moya.

Del mismo modo, la directora del curso ha considerado que el "creciente" interés social por la salud mental "ha favorecido que conceptos como apego, regulación emocional o dependencia afectiva hayan dejado de ser exclusivos de la consulta psicológica para incorporarse al debate público". No obstante, "todavía existen numerosos mitos", ha advertido.

En esta línea, bajo su criterio, ha manifestado que las relaciones saludables "no son aquellas en las que nunca aparecen conflictos o emociones difíciles sino las que permiten expresar necesidades, respetar los límites propios o ajenos y afrontar las diferencias desde la confianza". Por ende, "la seguridad emocional no consiste en no sentir miedo sino en que ese miedo deje de dirigir nuestras decisiones", ha sostenido.

De este modo, la especialista también ha dedicado durante el curso una parte "importante" a fortalecer los recursos internos de cada persona. Lourdes, ha propuesto frente a la búsqueda constante de validación externa "desarrollar una autoestima basada en el autoconocimiento, el reconocimiento de las propias fortalezas y la capacidad para afrontar la soledad o la incertidumbre sin que ello suponga una amenaza constante".

En esta dirección, las sesiones han incluido ejercicios prácticos orientados a reducir la ansiedad, reconstruir patrones relacionales poco saludables y fomentar una mentalidad más "segura y flexible". Asimsimo, el objetivo promete que los participantes puedan trasladar estos aprendizajes a su vida cotidiana, ha afirmado la experta.

Por último, lejos de ofrecer soluciones rápidas o fórmulas universales, la directora del curso ha insistido en que "construir relaciones sanas requiere un proceso de aprendizaje continuo". Y añade que "construir un apego seguro no consiste en encontrar a la persona adecuada, sino en desarrollar herramientas que permitan relacionarse desde la calma, el respeto y la confianza".