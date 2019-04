Expertas aseguran que las prácticas parentales influyen en la implicación de los hijos en ciberacoso

Publicado 11/04/2019 12:35:00 CET

Expertas de la Universidad de Sevilla (US) y de la Universidad de Córdoba (UCO) han publicado recientemente un estudio sobre la percepción de los adolescentes sobre la educación que han recibido y su participación en el ciberacoso, del que se extrae que las prácticas parentales influyen en la implicación de los hijos en este tipo de acoso.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que los datos ponen de relieve que la implicación y formación de las familias en los programas de prevención es un eje fundamental ya que se ha demostrado que las prácticas parentales tienen influencia en la implicación de los hijos en 'ciberbullying'.

"Lo más importante es que los chicos que no están implicados en ciberacoso son quienes reciben más afecto de sus padres, muestras de promoción de su autonomía y humor", ha afirmado la investigadora de la Universidad de Sevilla Rosario del Rey.

Además, ha agregado que "son adolescentes con alta revelación filial, es decir, comunican espontáneamente a sus progenitores asuntos que les interesan y preocupan. En cambio, aquellos que han recibido una educación basada en prácticas disciplinarias punitivas (control psicológico y castigo físico o psicológico) tienden a implicarse más en ciberacoso".

La información analizada por este grupo de investigadoras arroja además otra conclusión: cuando las prácticas educativas son poco adecuadas parece que aumenta la probabilidad de que los chicos sean victimizados o se impliquen en el doble rol (agresor/víctima), mientras que en el caso de las chicas, cuando reciben este tipo de trato, tienden a ser ciberagresoras.

Este estudio, en el que han participado un total de 2.060 estudiantes de ESO de Andalucía, se ha desarrollado en el marco del proyecto 'Sexting, Ciberbullying y Riesgos Emergentes en la Red: Claves para su Comprensión y Respuesta Educativa' del Plan Estatal 2013-2016 Excelencia-Proyectos I+D liderado por la Universidad de Sevilla y en el que también han participado investigadores de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén.

Este programa educativo, desarrollado por investigadoras andaluzas, se basa en la teoría del comportamiento social normativo, las habilidades de autorregulación y las creencias de los adolescentes. Consiste en un paquete completo de estrategias y recursos para ayudar a los maestros a incluirlos en el currículo ordinario.

Recientes estudios confirman que, sin la intervención de los profesores en clase, el ciberacoso aumenta entre los estudiantes. En concreto, en el artículo 'Asegúrate: An Intervention Program against Cyberbullying Based on Teachers' Commitment and on Design of Its Instructional Materials' se ha tenido en cuenta el comportamiento y opiniones de un total de 4.779 estudiantes (48,9% de niñas) en 5º y 6º grado en educación primaria y secundaria obligatoria.

"Los casos de víctimas cibernéticas, agresores cibernéticos y víctimas de ciberacoso disminuyen cuando la intervención es realizada por maestros que han recibido capacitación específica y han utilizado el paquete didáctico 'Asegúrate'", ha apostillado la profesora Rosario del Rey.