Experto apunta a nuevas técnicas para reforzar seguridad de edificios y destaca el diseño de Granada para seísmos de 9

Bomberos actúan en Alhendín tras los daños de los terremotos de mediados de agosto de 2026. - FB AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Edificación en la Universidad de Granada (UGR) Javier Lafuente apunta a nuevas técnicas de construcción, como es el caso de los sistemas hidráulicos que funcionan a modo de amortiguadores y disipadores de energía, para reforzar la seguridad de los edificios.

Estos sistema actúan como los pistones de un vehículo, absorbiendo y disipando la energía telúrica para que las estructura no colapsen, y podrían ser medidas a incorporar en los protocolos de edificación para reforzar así la seguridad de los edificios en zonas sensibles a actividad sísmica, como es el caso de España, y más concretamente de Andalucía, Murcia y buena parte del Levante español.

En declaraciones a Europa Press, Lafuente destaca que la construcción de Granada capital y el área metropolitana ha respondido "muy bien" a la secuencia de terremotos que comenzó el pasado 14 de agosto porque la edificación se levanta desde la década de los setenta teniendo en cuenta esta realidad. "Hay que estar tranquilos", subraya este profesor de la UGR.

De hecho, cualquier proyecto constructivo en Granada parte, en primer lugar, de un estudio geotécnico del terreno, a lo que le sigue una cimentación sobre losa de hormigón y no sobre pilares individuales. Un sistema de construcción antisísmico que da "cierta elasticidad" a las construcciones para que estas "no se derrumben". Que un edificio se cimbree cuando hay un terremoto es, por tanto, un buen signo, explica el profesor Lafuente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, subrayaba este jueves que "la provincia de Granada es la provincia donde más movimiento sísmico se produce de toda España" y enfatizaba que "habrá que prepararla aún más y mejor para que si llega un terremoto de una escala mayor, pues las consecuencias sean las menores posibles".

Moreno anunciaba que se van a revisar "los protocolos" y destacaba que "afortunadamente, desde el año 2003 --tras el terremoto de Lorca (Murica)--, hay una normativa antisísmica en la construcción con la cual los edificios se construyen desde ese año con capacidad de resistencia sísmica", si bien, además, se comprometía a "reforzarlo todo para que a lo largo de los próximos años podamos tener, si cabe, aún más seguridad".

En este punto, el profesor Lafuente apunta que el protocolo español tendrá que adaptarse al código de edificación europeo que busca "homogeneizar" la manera de construir en toda Europa, donde España e Italia son los dos países con mayor riesgo sísmico.