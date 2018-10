Experto apunta que la tecnología apropiada es "una contribución valiosa para el envejecimiento feliz"

Publicado 29/08/2018 19:15:42 CET

El director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) perteneciente al Imserso, Miguel Ángel Valero Duboy, que ha participado en el curso 'La voz de la experiencia. Claves para un envejecimiento feliz' impartido por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado de la localidad jiennense de Baeza, ha afirmado que la tecnología apropiada es "una contribución valiosa para el envejecimiento feliz".

En declaraciones a Europa Press, el director de Ceapat, ha explicado que los nuevos avances tienen una enorme capacidad de mejorar nuestra vida, siempre que sean los apropiados y, además, ha añadido que ayudan a que "haya una prolongación de la vida exitosa".

En este sentido, ha matizado que no hay una única opción, sino que cada persona debe escoger algo que considere que contribuye efectivamente a su vida: "por ejemplo, un andador que me permite recorrer un pueblo si tengo dificultades para caminar por mí mismo, es una tecnología apropiada, pero para otra persona no es necesario".

Por otro lado, ha hablado de un proyecto en el que están trabajando, llamado 'Haciendo la vida más fácil', que es una "revisión de los grupos de productos de apoyo que más han contribuido y están ayudando a la vida autónoma de las personas mayores, donde podemos encontrar, por ejemplo, un cortauñas con lupa y luz, entre otros".

Asimismo, ha asegurado que los sistemas de mensajería actuales, a través de telefonía móvil, son los que usan las personas de más edad para conectar con los jóvenes, "el problema es cuando esos no son accesibles, por ejemplo, por el tamaño de letra, el contraste o el uso en el teléfono móvil si no es sencillo".

Siguiendo con su diagnóstico, ha sugerido que, si eso sucede, son los de menos años los elementos cruciales, especialmente si son familiares o amigos, "son muy valiosos para coaprender". Por un lado, ha matizado que los mayores pueden "aprender a usar esa tecnología gracias a ellos y los jóvenes todo lo que puedan gracias a la relación transgeneracional".