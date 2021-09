Expertos energéticos afirman que la medida del Ejecutivo podrá ser "una oportunidad de cobertura para las empresas"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consultora estratégica andaluza Tempos Energía ha subrayado, tras la publicación del Real Decreto Ley 17/2021 de 14 de septiembre de medidas urgentes para mitigar la escalada de precios de gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, que "esta medida puede suponer una oportunidad de cobertura para la gestión energética a pool de las empresas nacionales". El director general de la consultora, Antonio Aceituno, ha explicado que "una parte importante del Real Decreto se centra en proveer de liquidez al mercado de futuros.

"La primera subasta de contratos de compra de energía a plazo, a que se refiere el Decreto de medidas urgentes, se celebrará antes del 31 de diciembre de 2021 y la cantidad total de energía anual a subastar en la primera subasta será de 15.830,08 GWh, por lo que tendremos que prestar atención, como siempre, al precio y plazo", ha indicado Aceituno.

Tempos Energía, sin entrar a valorar en profundidad la medida adoptada por el Ejecutivo central sobre la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en donde se retrae un total de 2.600 millones de euros de beneficios hasta abril de 2022, ha avisado de que "la industria y la empresa nacional tendrá que prestar especial atención a cómo influirá esta medida en el proceso de casación horario de la energía" y recuerda que este martes los futuros del cuarto trimestre subieron 11,3 euros/Mwh.

Con respecto a las previsiones de los futuros eléctricos, el equipo de compras de la consultora andaluza ha reconocido que "aún quedan meses muy complicados pero que los futuros eléctricos han entrado en la línea de bajada marcada a partir del mes de abril".

"Hemos de considerarlo como un descenso elevado, ya que los precios esperados se sitúan alrededor de 80 €/Mwh y no de 40 €/Mwh, como cabría esperar". "La razón son los tres motores que empujan a los futuros y que están trabajando a altísimas revoluciones: gas, el CO2 y el propio pool, produciéndose además retroalimentación positiva entre los dos primeros", han destacado desde Tempos Energía.

En relación al mercado de gas natural y el estado y evolución del brent, la consultora estima que Estados Unidos e Irán no alcanzarán un acuerdo nuclear de manera inminente, por lo que prevé un horizonte más optimista para los meses de octubre y noviembre. Según han explicado, "la reciente llamada de Washington a la OPEP para aumentar la oferta, sugiere que no prevé un rápido retorno de los barriles iraníes. Por ello, al menos por el momento, Irán ya no es el comodín del mercado petrolero".

En relación al mercado del petróleo, indica que "aunque es cierto que China realizó una intervención sin precedentes en el mercado del petróleo, al liberar por primera vez parte de su reserva estratégica con el objetivo explícito de bajar los precios y de momento quede compensada por la reducción de la producción en el Golfo de México, desde Tempos Energía vemos una única estrategia sobre la mesa: las acciones conjuntas de Beijing y Washington". "Esto sugiere que los dos mayores consumidores de energía del mundo ven entre 70 y 75 dólares el barril como una línea roja para el precio del petróleo". "De esta manera, el Brent debería cerrar el año en una media entre los (67 y 68) $/barril".

Así y en cuanto a la evolución del tipo de cambio, Tempos Energía ha subrayado que "lo más importante es saber cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sube las tasas y, lamentablemente, es posible que no lo sepamos por un tiempo. A partir de aquí, es probable que el dólar se debilite frente a todos sus pares en el corto plazo y la Fed se tome probablemente con calma la retirada de las compras de deuda y que la desaparición de la amenaza del Covid-19 reactive el resto de economías y aliente el apetito por el riesgo", han concluido.