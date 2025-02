Expertos temen una excesiva regulación sobre IA en Europa: "La industria audiovisual española puede quedar descolgada"

El sector andaluz advierte de la "desventaja" competitiva respecto a Cataluña, País Vasco y Canarias por incentivos fiscales

Expertos del sector audiovisual andaluz y de inteligencia artificial (IA) han mostrado este lunes su preocupación por que desde Bruselas se decida regular de manera excesiva y minuciosa sobre la Inteligencia Artificial, llegando a afirmar que, además, "la incertidumbre mata" al respecto "mata" y advirtiendo de que "la industria española y andaluza puede quedar descolgada" en esta situación. "Tenemos que asegurarnos de que Europa no se queda rezagada", han pedido.

Así lo han señalado el presidente de LAND - Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo Fuentes; la AI Consultant & Project Manager, Alba Mejide, y el director creativo de Rokyn Animation, Manuel Sicilia, durante el desayuno informativo de Europa Press 'La Inteligencia Artificial y el mercado audiovisual en Andalucía', en colaboración con la Fundación Cajasol.

Tras coincidir los tre expertos en una primera resistencia de la sociedad y de las empresas frente la IA para un posterior paso al frente tras constatar que se trata de una revolución industrial y, por tanto, es "un tren a día de hoy difícil de para", los expertos han coincidido en la necesidad de legislar esta nueva tecnología pero "con cuidado" porque si se hace de una manera "muy restrictiva" se puede "perder competitividad". "Somos más proteccionistas con el autor y con la sociedad. Nos ponemos nuestras cadenas en los tobillos, pero ¿qué va a pasar si no se las ponen otros?", ha cuestionado Sicilia.

En este punto, Mejide ha señalado la opción de que Europa cuente con sus propios modelos de IA. "Si realmente la legislación va a ser tan dura, creo que vamos a necesitar nuestras propias herramientas de código abierto y que las empresas de Europa las puedan usar con certeza".

"Es que ahora lo que nos mata un poco es esa incerteza, esa incertidumbre de 'yo no sé si este contenido que estoy produciendo es mío, no es mío; no sé si este modelo va a ser legal o va a ser ilegal'", ha explicado para añadir que "si no podemos usar unas herramientas que otros sí pueden, nos vamos a quedar atrás sí o sí".

Por su parte, Fuentes ha añadido que se necesita "una mínima legislación para hacer un buen uso", pero "no nos podemos quedar atrás". "Es un momento complicado, de saber hasta dónde podemos llegar o hasta dónde queremos llegar porque podemos legislar hasta lo más mínimo. No se puede utilizar esto, no podemos utilizar tal, no puede ser regenerativa, pero mientras haya otros que lo hacen, al final Europa siempre se va a quedar atrás", ha afirmado.

ANDALUCÍA LÍDER

Por otra parte, el presidente de LAND - Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo Fuentes, ha afirmado que Andalucía tiene "una oportunidad muy importante" en este ámbito y puede "liderar", sabiendo que la IA "no va a echar a nadie" siempre que "nos formemos".

"La IA lo que hace es potenciar al talento y en Andalucía si tenemos algo es talento y creatividad", ha explicado. Esta idea la ha continuado el director creativo de Rokyn Animation pidiendo que, se use la IA, pero "poniendo el corazón del artista que lidera el proyecto".

Al respecto, Alba Mejide ha apostado por formar en cómo usar la IA y, sobre todo, en formar a los formadores, además de pedir más formación técnica específica en el sector.

En cuanto a este aspecto, Fuentes ha apuntado el papel "transcendental" de la Formación Profesional Dual. "Tenemos que empezar pronto a que nuestros niños sepan que la IA es nuestra amiga, que tiene que acompañarnos, y a los profesores que dejen de investigar si el trabajo se ha hecho con chat GPT y que le pidan más formación, exámenes, horarios...", ha señalado Fuentes, para recalcar que "la formación es la pata fundamental.

Este mensaje lo ha subrayado también Mejide, quien ha afirmado que "enseñar desde pequeños es importante", aunque ha animado a hacerlo desde un punto de vista dinámico y atractivo para los jóvenes.

En cuanto a la producción audiovisual y la posible merma de calidad con el uso de la IA, Sicilia ha defendido lo contrario entendiendo que "las herramientas de IA son superpoderes que le damos a los artistas para que ellos sean más artistas todavía".

Respecto a este asunto, Fuentes ha señalado que perder calidad sería "un error y sería cortoplacista", pero sí ha apuntado que "se ha democratizado". No obstante, Mejide ha puntualizado que, en el campo audiovisual, hay que tener muy en cuenta los derechos de autor y es "difícil" explicarle al artista que "su conocimiento se va a poner en manos de la IA".

INCENTIVOS

En cuanto a la posibilidad de usar incentivos fiscales para atraer producciones a Andalucía, Fuentes ha indicado que Andalucía cuenta "con unas ventajas competitiva naturales, pero "sin tecnología y sin innovación nos quedamos atrás".

"Creo que tenemos que dar más pasos e incentivar a las empresas que utilicen la IA, hacer políticas público-privadas de integración de la IA dentro de las empresas y, sobre todo, formación", ha reclamado para apuntar que se debe "integrar mucho la innovación dentro de las empresas, con políticas o con incentivos". "La IA tenemos que buscarla", ha expresado.

Sobre este asunto Sicilia ha afirmado que "hay productores andaluces que no han rodado ni un día este año en Andalucía" por temas fiscales. Y, en este punto, el sector audiovisual andaluz ha señalado la "desventaja" competitiva frente a Cataluña, País Vasco y Canarias. "Es una guerra que tenemos casi perdida", ha reconocido Fuentes.

"¿Por qué no nos dejan desde el Gobierno nacional que Andalucía o Galicia pueda competir en incentivos fiscales?", ha cuestionado para apuntar que es "una lucha que, fuera de los gobiernos de Cataluña, País Vasco y Canarias, están intentando luchar". "Al americano le da igual Canarias, que a lo mejor no conoce ni dónde está Andalucía", ha afirmado.

Esto lleva incluso a que empresas andaluzas estén abriendo en País Vasco y Canarias y "eso es un problema" porque "las empresas de bienes y servicios también se van detrás de ellos". "Parece una tontería, pero los incentivos fiscales pueden dañarnos a largo plazo mucho más que cualquier otra cosa".