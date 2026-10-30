Al menos tres trabajadores heridos leves en una fuerte explosión de la Fábrica de Municiones de Granada

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado en la mañana de este viernes una fuerte explosión sentida desde diversos municipios del área metropolitana que ha movilizado a efectivos policiales y Bomberos. Las primeras informaciones apuntan a la existencia de al menos tres trabajadores heridos leves por problemas de audición tras la detonación.

Ha sido al filo de las nueve de la mañana cuando el 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de una detonación procedente de esta fábrica situada en el Fargue, según han detallado a Europa Press fuentes del servicio coordinador de emergencias.

Los primeros datos que se manejan apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero de la fábrica. Desde UGT precisan que pudo ocurrir en el transcurso de una prueba, de las muchas que se hacen, y algo habría fallado, pero el lugar estaba perimetrado y no había personas cerca. De hecho, no constan por el momento heridos de gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios que han atendido a menos tres personas, presumiblemente trabajadores, por problemas de audición.

La Policía Nacional ha movilizado a efectivos de los Tedax Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo que están inspeccionando la zona. Se ha establecido un primer cordón de seguridad para garantizar la seguridad y un segundo para asistir a vecinos y viandantes que puedan necesitar ayuda, según han detallado fuentes de este cuerpo.

Desde la Fábrica de Municiones de Granada han rehusado hacer declaraciones al respecto de este accidente, aunque confirman que no se han producido daños personales de gravedad.

VUELCO DE UN CAMIÓN CON GRANADAS DE MORTERO

Este accidente se produce después de que el pasado 13 de octubre se produjera el vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió carga de la carga sobre la vía, la cual tuvo que se retirada con la intervención de efectivos policiales experimentados en manejo de explosivos.

La Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas a causa de este accidente que se produjo cuando el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía.