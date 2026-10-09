Expo AgriTech 2026 presenta las novedades de su tercera edición, que reunirá en Málaga a más de 250 empresas

Imagen de la presentación de la próxima edición. - EXPOAGRITECH

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expo AgriTech 2026, la mayor feria tecnológica para el campo ha presentado este viernes en Sevilla las novedades de su tercera edición, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) bajo el lema 'Transforma tu campo, impulsa tu futuro'. Así, la feria mostrará las tecnologías punteras que están transformando la gestión de las explotaciones hacia un modelo más eficiente, competitivo y sostenible.

Así ha ocurrido en una presentación que ha reunido en Sevilla a empresas agroalimentarias, cooperativas, y agricultores, así como las principales organizaciones agrarias como Asaja, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Ifapa o Tecnova, entre otras, que han dado a conocer las iniciativas de vanguardia que presentarán en la feria este año. Junto a ellas, más de 250 firmas expositoras mostrarán la última tecnología que está transformando el campo, ante más de 8.000 profesionales de la industria, desde propietarios de explotaciones agrícolas, agricultores, ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas hasta representantes de cooperativas, asociaciones agrarias y jóvenes agricultores.

Todos ellos acudirán en busca de las últimas soluciones en maquinaria de última generación, agricultura de precisión, sistemas eficientes de riego, herramientas de rendimiento agrícola, fertilizantes, agroenergía, equipamientos de postcosecha, biofertilizantes y tecnologías vinculadas al cultivo 4.0, entre otras.

Así, la organización del evento ha señalado que el sector agrícola tiene por delante retos asociados a la coyuntura geopolítica y económica actual, desde los fenómenos climáticos, a las novedades regulatorias, el incremento de los costes de producción, la necesidad de contar con modelos más sostenibles o el relevo generacional.

Estos temas, unidos a la importancia de aplicar la tecnología de forma real a los cultivos, serán debatidos en el Congreso AgriTech 4.0, que reunirá a más de 300 expertos como Thomas Fellman --Comisión Europea--, Antonio Domene --Moyca--, Víctor Luque --Trops--, María Dolores Guillén --Unica--, Patricia López --Fresón de Palos--, Patricia Rodríguez --IberoPistacho--, Rafael Domínguez --Freshuelva--, Juan Jesús Lara --CASI--, Juan Antonio Reyes --Reyes Gutiérrez--, Carlos Barceló --Primaflor--, o Alfredo Arbeloa --Grupo AN--, entre muchos otros.

Ante esto, la directora del Congreso AgriTech 4.0, Guadalupe López, ha señalado que "el agricultor necesita respuestas concretas ante un mercado global que cambia rápidamente. La tecnología ya permite automatizar tareas, conocer mejor qué sucede en cada cultivo, utilizar los recursos de una manera más precisa y tomar decisiones apoyadas en datos. Nuestro objetivo es reunir en este congreso toda esa innovación y, sobre todo, enseñar cómo puede aplicarse realmente en una explotación".

Para ello, el congreso se estructurará en diferentes foros verticales que presentarán las innovaciones en cultivos extensivos, olivicultura, hortícolas y berries, cultivos leñosos, así como foros dedicados a la agricultura 4.0, agricultura regenerativa, sistemas de riego y agua, soluciones biotecnológicas, Inteligencia Artificial, y robótica y automatización.

Además, se llevarán a cabo agendas exclusivas enfocadas a diferentes perfiles profesionales como los propietarios de explotaciones agrícolas, ingenieros agrónomos, cooperativas, ingenieros técnicos agrícolas y jóvenes agricultores. Al igual que en años anteriores, Expo AgriTech volverá a acoger diferentes actividades paralelas para fomentar las sinergias y networking de calidad.

La feria celebrará una nueva edición de los AgriTech Innovation Awards 2026, "los galardones más prestigiosos del sector que distinguen las empresas que están liderando la modernización del campo, así como la reconocida competición AgriTech Startup Forum, que conectará a las empresas emergentes más disruptivas dedicadas al ámbito agro con inversores y potenciales socios".

Asimismo, Málaga será la sede una vez más de los Premios Chaleco Agricultor, "los Estrella Michelín de la Agricultura", que revelarán a los mejores profesionales agrícolas de España que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en sus explotaciones.

Además, este año, como novedad, Asaja celebrará sus Premios Joven Agricultor 2026 en el marco de la feria. Expo Agritech, que desde 2024 se celebra en Málaga, ha contado con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Agapa y otras organizaciones del sector.