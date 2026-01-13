La exposición del Antiguo Egipto recibe 37.128 visitas en las dos sedes de Córdoba desde el 4 de diciembre

Archivo - La exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', en Córdoba hasta abril de 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto' ha recibido un total de 37.128 visitas en sus dos sedes de la capital cordobesa desde su inauguración el día 4 de diciembre. Del total de visitas, 18.774 se corresponden a la Sala Vimcorsa, núcleo de la exposición y donde se muestran las casi 200 piezas originales acompañadas de numerosos textos explicativos, cartelas, abundante gráfica, estaciones tiflológicas y vídeos convencionales con el fin de profundizar de forma extensa sobre estos importantes periodos de la vida.

Según ha informado el Ayuntamiento, dichas piezas, de una excelente calidad y muchas de ellas expuestas por vez primera al público, proceden de museos españoles como el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Museu de Montserrat (Barcelona), Museo Arqueológico de Córdoba/Real Academia de Córdoba, Museu Tèxtil (Terrassa) y Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blanco de Xàbia (Alicante), además de pinacotecas europeas como la de Bruselas, Zagreb, Lyon, Budapest, Bolonia, Florencia, Turín, Lisboa, Liverpool y Manchester.

En la Sala Orive han sido 18.104 las personas que han disfrutado del vídeo inmersivo como complemento a la muestra de Vimcorsa, un audiovisual estructurado en cuatro grandes secuencias cuyas espectaculares imágenes transportan a las primeras etapas de la vida de los antiguos habitantes del país del Nilo.

La entrada es de martes a sábado, de 10,30 a 13,30 y de 17,30 a 20,30 horas. Los domingos y festivos, ambas salas abren de 10,00 a 14,00 horas. En Vimcorsa se ha fijado un aforo de 60 personas y en Orive, de 40. El acceso es gratuito, si bien hay que hacer una reserva de entrada en la web 'https://cultura.cordoba.es/'.

También se reservan visitas para grupos de escolares, con el objetivo de acercar el ámbito educativo a esta exposición. Hasta el momento han sido 250 los alumnos que se han acercado a ambas sedes para conocer de cerca cómo era la vida de los niños y adolescentes en el Antiguo Egipto.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha resaltado "la buena marcha de las visitas a la exposición y, sobre todo, las buenas sensaciones que nos transmiten quienes la visitan" y ha añadido que "estamos ante una muestra única y de una excelente calidad".

Albás ha anotado que están "muy orgullosos de este proyecto, que no sólo suma a nuestra oferta cultural, si no que nos sitúa en el epicentro de la cultura de Andalucía y del conjunto del país".

LAS CONFERENCIAS

De manera paralela a la exposición se desarrolla un programa de conferencias que ha arrancado el día 11 de diciembre y que cuenta con la participación de 12 expertos en la materia que aportan su visión de las múltiples dimensiones que tiene el tema.

Todas las charlas tienen lugar en el salón de actos de Vimcorsa, a las 19,00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo. El programa contempla aún las conferencias de Inma Vivas (15 enero), Aidan Dodson (22 de enero), Alejandro Jiménez (29 de enero), Christian Loeben (5 de febrero), Daniela Picchi (19 de febrero), Esther Pons (26 de febrero), Maite Mascort (5 de marzo) y Salima Ikram (19 de marzo).