Exsecretaria general técnica de Empleo asegura no tener "responsabilidad alguna" en los hechos objeto de comisión Faffe

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo en la etapa de gobierno del PSOE-A Lourdes Medina Varo se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar y a no responder a preguntas de los grupos políticos durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), si bien ha querido hacer constar que no tiene "responsabilidad alguna" en los hechos objeto de la citada comisión.

Medina Varo ha hecho acto de presencia este viernes ante la comisión de investigación, en la que estaba citada a las 11,30 horas. Ha expuesto que comparecía en cumplimiento del requerimiento que le cursó el pasado mes de julio la Presidencia del Parlamento, pero que se acogía a su derecho a no declarar.

"Al estar incursa en procedimientos judiciales en trámite, por recomendación de mi abogado, me acojo al derecho a no declarar y a no contestar a ninguna pregunta con objeto de evitar futuras interferencias y salvaguardar mis derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia", según ha señalado.

Ha recordado resoluciones judiciales que amparan el derecho a no declarar ante una comisión de investigación.

No obstante si ha querido dejar constancia ante la comisión que declara

"no tener ni participación ni responsabilidad alguna en los hechos objeto de esta comisión de investigación".

Tras acogerse a su derecho a no declarar, ha confiado en que desde la presidencia y la mesa de la comisión de investigación se preservarán sus

derechos constitucionales y su honor, ante posibles manifestaciones que pudieran realizarse por los portavoces de la comisión.

Acto seguido, el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ha trasladado a Medina Varo que respetaba y acataba su derecho a no declarar y que podía abandonar la comisión de investigación.

A continuación, ha otorgado un turno de tres minutos a cada portavoz parlamentario. Por parte del PSOE-A, Noelia Ruiz se ha limitado a expresar du respeto a la decisión de la exsecretaria general de no declarar.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García también ha respetado el derecho a no declarar de Medina Varo debido a la situación judicial por la que ya ha pasado y por la que tiene por delante, y ha apuntado, no obstante, que no puede compartir su consideración de que no tiene nada que aportar a esta comisión, cuando realmente podía aportar "mucho a la investigación porque tenía mucha responsabilidad en la Faffe", donde fue tesorera del patronato de la citada fundación. Ha recordado además que como secretaria general técnica de la Consejería de Empleo le correspondió realizar el informe que sustentaba la integración de los 1.500 trabajadores de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El parlamentario de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez ha expresado que entiende que Lourdes Medina se haya acogido a su derecho a no declarar y ha recordado que ya está condenada por el caso de los ERE. Ha considerado que tendría "mucho que decir, declarar y que contar de la Faffe" en la comisión.

El diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina ha respetado también la postura de Medina Varo y ha augurado que se van a dar situaciones similares de cara a próximas comparecencias en la comisión.

La diputada de Vox Ángela Mulas, al igual que los demás portavoces, ha respetado el derecho a no declarar de Medina, pero ha apuntado que no se entiende que diga al mismo tiempo que no quiere declarar y que no tiene nada que ver con los hechos objeto de la comisión. A su juicio, ha dado una "estampada" como hizo el expresidente de la Junta Manuel Chaves. Ha considerado que esta exalto cargo de Empleo tenía "mucho que aportar, pero ahora también creemos que tenía mucho que ocultar".