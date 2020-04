Fabricantes de carrocerías andaluces piden la apertura de las ITV en servicios mínimos para vehículos reformados

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación andaluza de fabricantes de carrocerías (Anfacar) ha pedido este viernes la apertura de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), en servicios mínimos, para "las inspecciones de vehículos reformados mediante cita previa".

Con la declaración del estado de alarma fue suspendido el servicio de ITV "para cualquier tipo de inspección de vehículos en todo el territorio nacional (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo)", ha explicado en un comunicado la asociación, agregando que "consecuentemente se han suspendido plazos administrativos, los plazos de vigencia de permisos, autorizaciones, licencias, documentación acreditativa de cualquier extremo que requieran prórroga expresa o nueva autorización".

"Una situación que afecta a las inspecciones técnicas que de forma periódica tienen que realizar los vehículos", ha indicado Anfacar, precisando que "hay otros vehículos que requieren la inspección previa de las ITV para poder seguir circulando reglamentariamente". En concreto, ha apuntado a los vehículos a los que se les ha realizado una reforma para adaptarlo a furgón frigorífico, ambulancia, equipos de conservación de carrera, emergencias o maquinaria agrícola arrastrada.

Así, ha insistido en que el cierre del servicio de ITV desde el inicio del estado de alarma "no permite que este tipo de inspecciones y en consecuencia no pueden legalizarse dichas reformas de vehículos; reformas que en muchos casos se hicieron antes de cierre de las ITV". "Una situación que desde Anfacar denunciamos dado que afecta a un considerable número de vehículos industriales y/o comerciales, todos ellos destinados al uso exclusivamente profesional y que no pueden ser legalizados desde hace más de un mes", han concluido los fabricantes de carrocerías.