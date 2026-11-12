Factory Cars ofrece en Jaén "un gran espacio de exposición y venta dedicado al automóvil" con más de 350 modelos

Inauguración de Factory Cars 2026. - FERIAS JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) se convierte desde este jueves y hasta el próximo domingo en "un gran espacio de exposición y venta dedicado al automóvil" con Factory Cars 2026, donde están presentes más de 350 modelos de 38 marcas.

Durante cuatro jornadas, el pabellón interior reúne una amplia selección de vehículos nuevos, de kilómetro cero y seminuevos, "acercando al público una oferta difícil de encontrar concentrada en un único recinto".

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de este XVI Salón del Automóvil de la provincia de Jaén, que ha contado con el gerente de Ferias Jaén, Ángel Vera; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona; el concejal jiennense de Promoción Económica y Comercio, José Manuel Higueras; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ana Mata, y el responsable de Relaciones Institucionales de la Caja Rural de Jaén, Juan Gallego.

Esta edición cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie expositiva y 38 marcas representadas por 15 grupos concesionarios, "batiendo así el récord histórico de esta feria en número de concesionarios y de marcas".

"La presencia de los principales concesionarios oficiales de la provincia convierte al Factory en una oportunidad para que quienes estén pensando en cambiar de vehículo puedan conocer directamente la oferta disponible, valorar distintas alternativas y estudiar las condiciones comerciales planteadas durante la feria", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que mantiene una "vocación esencialmente comercial", ya que los vehículos expuestos están allí para ponerse a la venta. La concentración de oferta "permite optimizar el proceso de búsqueda: comparar modelos, consultar características, revisar alternativas de motorización y analizar las condiciones de compra sin tener que desplazarse de un establecimiento a otro". La feria propone, además, una "experiencia de visita cómoda y cercana, en un ambiente familiar".

"El Factory se consolida, así, como punto de encuentro entre oferta y demanda y como una plataforma de dinamización para el comercio del automóvil. Su planteamiento, centrado en la venta directa, busca favorecer la actividad de los expositores y contribuir al movimiento del mercado provincial", se ha señalado desde Ferias Jaén.

En un escenario marcado por la ampliación de tecnologías, la evolución de los precios y un entorno económico y geopolítico cambiante, disponer de información y comparar alternativas resulta especialmente relevante para el comprador. El Factory "ofrece, precisamente, esa posibilidad: acceder a una muestra plural y contrastar opciones de diferentes marcas y concesionarios en una sola visita".

Así las cosas, y con prácticamente todas las grandes áreas de marcas representadas y una oferta que abarca distintos tipos de vehículo, "aspira a registrar un elevado volumen de operaciones durante sus cuatro días de celebración".