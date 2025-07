Facua Andalucía lamenta la "inseguridad en el comercio online": el 74% de las webs analizadas incumplen la normativa

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha alertado de que la contratación a través de internet "sigue suponiendo un riesgo importante para los consumidores". Así lo evidencian los resultados de la campaña de inspección llevada a cabo en 2024 por la Dirección General de Consumo de la Junta, que refleja que tres de cada cuatro páginas web analizadas presentaban irregularidades.

En concreto, como detalla la Federación en una nota de prensa, se realizaron 275 actuaciones inspectoras sobre 267 páginas web de venta online, de las que 212 presentaron algún tipo de infracción. El porcentaje de incumplimientos asciende al 74,2%, superando al registrado en la campaña del año anterior, cuando ya se detectaron prácticas irregulares en el 66% de los casos.

Así, han considerado "especialmente alarmante" que más de la mitad de las webs inspeccionadas (55,2%) incluyan cláusulas abusivas. Además, un 40% recoge ilegalmente que el derecho de desistimiento no se aplica si no se devuelve el producto con su embalaje original. Este tipo de prácticas, según replican, "vulnera los derechos básicos de los consumidores y genera una falsa sensación de indefensión en el proceso de compra online".

Además, el 44,5% de las webs analizadas no facilitan el acceso a la plataforma europea de resolución de litigios en línea; el 33,5% no incluye el modelo de formulario de desistimiento; el 25,6% omite información sobre la garantía legal de conformidad; el 21,4% incurre en prácticas desleales hacia los consumidores; el 20,0% no informa adecuadamente sobre el derecho de desistimiento y el 13,3% utiliza líneas de tarificación especial sin ofrecer alternativas gratuitas.

MENOS DE 500.000 EUROS EN SANCIONES

Facua ha mostrado "su preocupación por el alto nivel de irregularidades detectadas en las campañas de inspección desarrolladas en este ámbito y que viene siendo un denominador común todos los años".

"Hasta el pasado mes de mayo se habían incoado 117 expedientes sancionadores derivados de la campaña de 2024 con una cuantía total de 484.930 euros, lo que representa una media de 4.144 euros por sanción. Ante las ridículas cantidades de estas multas, la federación exige a la administración ser mucho más contundente e imponer sanciones con cuantías mucho más elevadas, que sirvan para que aquellas webs de comercio online que hayan vulnerado la normativa vigente no lo vuelvan a hacer", han sostenido.

Asimismo, han pedido "reforzar las campañas informativas dirigidas a consumidores y usuarios, pues en muchas ocasiones desconocen sus derechos o no saben cómo ejercerlos ante estos abusos o fraudes en el comercio online".

Facua ha pedido a los consumidores "tener especial cuidado a la hora de realizar compras online durante el presente periodo de rebajas". Por ello, les recomienda "cerciorarse de que dichas compras se realizan a través de páginas webs fiables y seguras".