La Junta pone en valor su modelo participativo de atención ciudadana en el área sanitaria de Jerez (Cádiz)

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha reforzado durante el año 2025 su estrategia de participación ciudadana en la Atención Primaria y Hospitalaria, consolidando con ello un modelo "homogéneo" y alineado con las directrices del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en las actividades orientadas a promover la salud y el bienestar colectivo.

Este marco estratégico ha impulsado acciones coordinadas para mejorar la accesibilidad, reforzar la comunicación comunitaria y fomentar la colaboración con agentes sociales del territorio, como ha indicado la Junta en una nota.

En Atención Primaria, el nuevo modelo de funcionamiento de las comisiones de participación ciudadana se ha implantado en las 20 unidades de Gestión Clínica, estableciendo tres reuniones anuales obligatorias basadas en una metodología común para toda el área.

Cada comisión incorpora la participación de profesionales --dirección de Unidad, enfermería, trabajo social y personal administrativo-- y de la ciudadanía, representada por asociaciones sanitarias, vecinales, centros de participación activa, recursos residenciales, entidades sociales y otros agentes comunitarios relevantes.

Este funcionamiento, liderado por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, por la responsable de Trabajo Social y la Jefatura Administrativa, garantiza la homogeneidad del modelo y la difusión de un mensaje "único, sólido y accesible para la población".

Los contenidos abordados en 2025 han permitido informar a la ciudadanía sobre la organización de la Atención Primaria y las Urgencias, incluyendo el nuevo modelo organizativo del área sanitaria de Jerez, la organización de las agendas en Atención Primaria, el aumento de citas online, el sistema 'backoffice' con respuesta en "menos de 72 horas", el funcionamiento de la consulta de acogida de enfermería, la consulta no demorable y el funcionamiento de los servicios de Urgencias de Primaria.

Todo ello se ha complementado con sesiones y talleres prácticos dirigidos a la población para mejorar el uso de herramientas digitales como Salud Responde, ClicSalud+, la app Salud Andalucía y el sistema Avisas, facilitando la gestión de citas, el acceso a documentación clínica y la activación de notificaciones, lo que ha favorecido un manejo "más ágil y autónomo" de las aplicaciones sanitarias.

Junto a ello, las unidades han desarrollado sesiones informativas requeridas por el modelo 2025, como las relativas al Plan de Prevención de Agresiones a Profesionales o las destinadas a explicar el procedimiento unificado de solicitud del Informe de Condiciones de Salud para la Ley de Dependencia, fundamentales para colectivos vulnerables y entidades que trabajan en el ámbito social.

En el ámbito comunitario, los equipos de Atención Primaria y Trabajo Social han continuado desarrollando intervenciones grupales, acciones de promoción de la salud y programas de prevención en coordinación con instituciones, asociaciones y recursos comunitarios.

Destacan en esto los procesos comunitarios de zona sur y zona oeste-Picadueñas de Jerez, así como los grupos psicosociales desarrollados en colaboración con Salud Mental y grupos socioeducativos, iniciativas que se mantienen activas y refuerzan la cohesión social, la participación y el enfoque comunitario que caracteriza la estrategia del área en el presente año.

En el ámbito hospitalario, la participación ciudadana se ha reforzado mediante la organización de numerosas jornadas y encuentros con asociaciones de pacientes. Estos espacios han favorecido la escucha activa, la creación de propuestas y el acercamiento del hospital a la ciudadanía.

Asimismo, el Hospital de Jerez ha consolidado las aulas de pacientes, entre ellas las de cáncer de mama, ostomía, fibromialgia, diabetes e insuficiencia cardíaca, que facilitan formación sanitaria, acompañamiento emocional e intercambio de experiencias entre pacientes, asociaciones y profesionales.

A estas iniciativas se suma la presencia activa del hospital en comisiones como la Interdisciplinar de Violencia de Género y en la Red de Integración Social de Jerez, fortaleciendo la coordinación sociosanitaria en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

Según la Junta, el conjunto de acciones desarrolladas en 2025 "refuerza el compromiso" de la Dirección del Área de Gestión Sanitaria con una atención "centrada en la persona, promoviendo hábitos de vida saludables, impulsando la innovación y garantizando espacios para que la ciudadanía pueda participar en la mejora del sistema sanitario".

Con ello, esta área sanitaria avanza hacia un modelo "más accesible, transparente y alineado con las prioridades estratégicas del SAS", generando "una relación de confianza y corresponsabilidad con su entorno social".