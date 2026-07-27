Facua Andalucía pide a la Junta que articule la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios de la 'Tarjeta 65'

Imagen de archivo. - FACUA

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía se ha dirigido a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta para pedirle que, en coordinación con las empresas de transporte interurbano adheridas al programa Tarjeta Andalucía Junta 65, habilite un cauce específico para devolver las cantidades abonadas de más por los usuarios que compraron sus billetes por internet sin poder beneficiarse de la bonificación del 50%.

La federación considera que la posterior adaptación de las plataformas de venta "no basta para reparar el perjuicio económico sufrido durante el periodo en el que las personas titulares de la tarjeta tuvieron que pagar el precio íntegro --o una tarifa superior a la que les correspondía-- por no estar disponible el descuento en la compra online", tal y como ha señalado en una nota de prensa.

Por ello, Facua Andalucía ha reclamado un procedimiento sencillo, gratuito y suficientemente publicitado que permita solicitar la devolución de la diferencia entre el importe pagado y el que habría correspondido abonar si hubieran podido utilizar la Tarjeta Andalucía Junta 65.

"Para acceder al reintegro debería bastar con acreditar que la persona era titular de la tarjeta en la fecha del viaje y aportar el billete adquirido por internet, sin imponer requisitos desproporcionados ni exigir que hubiese presentado una reclamación en el momento de la compra", ha aseverado la organización.

Asimismo, la federación plantea que, cuando los datos de las empresas y de la propia Administración permitan identificar a las personas afectadas, se valore efectuar las devoluciones de oficio.

Ante esto, Facua Andalucía ha señalado que lleva alertado de esta situación desde hace dos años, cuando hizo público que las empresas concesionarias no permitían aplicar los descuentos de la Tarjeta 65 en las compras realizadas online o por teléfono. La bonificación sólo se podía obtener si se compraba el billete en las taquillas físicas o en los propios autobuses.

Esta limitación obligaba a las personas mayores a desplazarse hasta una estación, depender de los horarios de apertura de las taquillas o esperar a comprar el billete en el propio vehículo, con el riesgo añadido de no encontrar plazas disponibles.

En febrero de 2026, la federación volvió a señalar que Damas, Transportes Generales Comes y Secorbus continuaban sin permitir el descuento online. "La Junta de Andalucía se había limitado a comunicar que estas compañías habían manifestado su intención de implantarlo durante el primer trimestre de 2026, mientras que Alsa era entonces la única empresa que había adaptado su plataforma", ha añadido.

La administración también trasladó que la Comisión de Seguimiento de los convenios supervisaría el cumplimiento de las empresas y propondría medidas correctoras cuando resultara necesario. Sin embargo, Facua Andalucía no ha recibido información suficiente sobre las actuaciones desarrolladas ni sobre las medidas adoptadas ante los retrasos, tal y como ha asegurado.

El pasado 17 de marzo, la federación registró un nuevo escrito dirigido a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia para conocer si las empresas habían cumplido finalmente sus compromisos.

Actualmente, Damas ya informa de que permite seleccionar la tarifa Junta 65 durante la compra online. Sin embargo, Comes y Secorbus siguen sin haber implementado esta opción. La primera, aunque afirma en su página de Preguntas Frecuentes de que ya puede obtenerse el descuento a través de internet, no facilita esta opción al realizar la compra, mientras que en la segunda sigue sin aparecer mención alguna a tarifa o bonificación Tarjeta Andalucía Junta 65.

Facua Andalucía considera "especialmente grave que, después de las sucesivas reclamaciones y de los compromisos anunciados, continúen existiendo personas mayores que se vean obligadas a pagar de más por comprar sus billetes online".

La federación ha vuelto a dirigirse a la Agencia para que exija la incorporación inmediata y efectiva de la bonificación en todas las plataformas de las empresas adheridas que dispongan de venta telemática o telefónica. También reclama que se informe de los plazos concedidos y de las medidas que se adoptarán si continúan los incumplimientos.