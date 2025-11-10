Facua asegura que una mujer de Córdoba fue "cuatro veces a Urgencias hasta lograr una biopsia" por un bulto en el pecho

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Córdoba ha asegurado este lunes que "una cordobesa con cáncer tuvo que ir cuatro veces a Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía" de la capital "hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho".

Así lo ha indicado Facua en una nota en la que ha detallado que una usuaria de Córdoba se ha unido a la plataforma de afectadas creada por "el escándalo del cribado del cáncer de mama" con el objetivo de "denunciar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se negó durante meses a realizarle nuevas mamografías pese al crecimiento del bulto que tenía en el pecho".

En este contexto, ha agregado la asociación, "tras una mamografía y una ecografía realizadas a mediados de septiembre de 2023 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba", a esta mujer le indicaron que el bulto que tenía en el pecho "no era cancerígeno, si bien requería revisión a los seis meses. La conclusión fue que se trataba de un caso de *B-RADS 3 (hallazgos probablemente benignos) y le señalaron que no debía preocuparse".

La usuaria, sin embargo, "tuvo que acudir en repetidas ocasiones a las Urgencias del hospital al ver que el bulto que tenía estaba creciendo y que el pecho se le oscurecía. Fue allí el 8, el 11 y el 17 de diciembre, pero en ninguna de esas visitas derivó en una biopsia", han señalado desde Facua.

Además, esta mujer "empezó a desarrollar una enfermedad autoinmune que provocaba que su cuerpo se hinchase. La única explicación que le daban en sus visitas a Urgencias era que el bulto se le había infectado y que sea enfermedad era consecuencia de que la infección se le había ido a la sangre". Sin embargo, "en ningún momento valoraron la posibilidad de que el diagnóstico inicial del tumor estuviera equivocado o que hubiera evolucionado muy rápido".

"Solo fue gracias a la propia insistencia" de la mujer "en una cuarta visita a Urgencias que finalmente consiguió, el 29 de diciembre de 2023, que le hicieran una biopsia para revisar cómo estaba el tumor supuestamente benigno". En la biopsia le "detectaron que se trataba de un tumor de categoría 'BI-RADS 4 (hallazgos sospechosos para malignidad)' que era el origen de la enfermedad autoinmune que provocaba su hinchazón".

Esta situación "se confirmó tras otras pruebas realizadas al mes siguiente, en enero del 2024, donde la clasificación del tumor ya pasó a ser 'BI-RADS 6 (Malignidad confirmada)', lo que "provocó que finalmente en febrero la operasen para extraerle el bulto y le diesen los fármacos pertinentes y sesiones de radioterapia, que finalizaron en mayo de ese año", ha informado Facua.

La asociación ha informado que "lamentablemente, tiene actualmente metástasis en hígado, hueso y dos ganglios abdominales. Fueron detectadas por el servicio de Oncología del Reina Sofía después de que el de Medicina Interna le observase una mancha en el hígado en junio de 2025 al realizarle una resonancia magnética con contraste dentro del seguimiento de su enfermedad autoinmune".

PLATAFORMA DE AFECTADAS

Un total de 84 mujeres se han sumado ya a la plataforma de afectadas puesta en marcha por Facua. Sus asociaciones provinciales están analizando la documentación que les están remitiendo y han abierto ya varios expedientes de reclamación "para que el SAS dé las pertinentes explicaciones. La vía para unirse es la web 'FACUA.org/mamografias'.

La organización ha recalcado que "los casos de cáncer que se hayan agravado como consecuencia de la negligencia del Servicio Andaluz de Salud pueden ser objeto de reclamaciones patrimoniales por los daños causados, con independencia de las posibles responsabilidades penales que puedan derivar de este asunto".