Facua Córdoba avisa de los "efectos negativos de eliminar el puesto de control vespertino" en la Estación de Autobuses

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha señalado que, "un mes después" de la denuncia que presentó "por el incumplimiento del horario establecido en el pliego de condiciones, en lo referente a la atención a los usuarios", por parte de la empresa adjudicataria de dicho servicio en la Estación de Autobuses de Córdoba, la misma "ha adoptado diversas medidas", siendo "positivas" algunas, "como la recuperación del horario de información al público", pero otras "han generado una profunda preocupación en los usuarios y los colectivos más vulnerables".

Así, según ha señalado la asociación en una nota, "una de las medidas más drásticas, según denuncia los usuarios, ha sido la eliminación del puesto de control durante las tardes de los días laborables (de lunes a jueves) y los sábados. Una decisión unilateral que ha tenido hasta la fecha consecuencias directas en la operatividad del servicio y en la accesibilidad de las personas con discapacidad visual".

Esta supresión "ha provocado modificaciones en las dársenas habituales, sin previo aviso claro, generando confusión entre los pasajeros al no encontrar sus autobuses en los puntos acostumbrados. Además, en horario de tarde la megafonía no funciona correctamente en numerosos servicios, lo que supone una barrera significativa para las personas con discapacidad visual, dificultando su autonomía y seguridad", y "tampoco se ofrece información actualizada en los paneles donde se indican los horarios de las llegadas y salidas previstas".

Facua Córdoba también ha alertado sobre "los riesgos que esta medida implica en materia de seguridad, tanto para los usuarios, como para los conductores", pues, "en una estación de configuración circular y visibilidad reducida, la ausencia de un puesto de control que coordine las salidas y llegadas puede aumentar el riesgo de incidentes".

Por todo ello, la asociación ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía, solicitando "que se exija a Vectalia (la adjudicataria) una revisión inmediata de esta decisión, en base al cumplimiento del pliego de condiciones", donde está recogido que "el personal que desempeñe sus funciones en la Torre de Control estará debidamente cualificado para ello, siendo el horario de funcionamiento de la misma de 6,00 a 23,00 horas los 365 días del año".

De este modo, la organización de consumidores reclama "la implantación de medidas que garanticen la accesibilidad universal, la seguridad operativa y la calidad del servicio, priorizando en todo momento el bienestar de los usuarios" de la Estación de Autobuses de Córdoba.

Por último, Facua Córdoba ha dicho lamentar que, "una vez más, la Junta de Andalucía no ejerza un control riguroso ante los numerosos incumplimientos que, de manera reiterada, vienen cometiendo las empresas concesionarias de la Estación de Autobuses de Córdoba", recordando la asociación que, por ello, ha denunciado "en múltiples ocasiones estas irregularidades, sin que hasta el momento se haya adoptado una supervisión efectiva por parte de la Administración autonómica".