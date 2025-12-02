Facua y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla celebran un seminario sobre cláusulas y prácticas bancarias abusivas

El seminario 'Cláusulas y prácticas bancarias abusivas. Estado de la cuestión y experiencias recientes', que contó con la colaboración del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y de Facua-Consumidores en Acción. - FACUA-CONSUMIDORES EN ACCIÓN

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Facua y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebraron el pasado 27 de noviembre el seminario 'Cláusulas y prácticas bancarias abusivas. Estado de la cuestión y experiencias recientes', una actividad, enmarcada dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo que organizan ambas organizaciones, y que contó con la colaboración del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y de Facua-Consumidores en Acción.

Según ha detallado la federación en una nota, los ponentes de este seminario fueron la notaria y vicesecretaria de relaciones institucionales del Colegio Notarial de Andalucía, Carmen Vela, quién habló en la primera mesa sobre el papel del notario en el control de transparencia y abusividad; el Doctor del Área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la UPO, Javier Domínguez, que abordó en la segunda mesa las "cláusulas abusivas" en hipotecas tras la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario; y el miembro del servicio jurídico de Facua, Manuel Molina, quien intervio en la tercera mesa para explicar a los asistentes cuáles son los mecanismos de defensa del consumidor.

Por su parte, el seminario estuvo moderado por el vicepresidente de FACUA y secretario de la Fundación Facua, Miguel Ángel Serrano, y la inauguración corrió a cargo del decano del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Antonio Seda. Asimismo, la actividad estuvo dirigida por la presidenta de Facua, Olga Ruiz, y el Catedrático de Derecho Civil de la UPO, Francisco Infante.

Bajo este contexto, una treintena de personas asistieron al seminario 'Cláusulas y prácticas bancarias abusivas. Estado de la cuestión y experiencias recientes', desarrollado en horario de 10,00 a 14,00 horas en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, en una actividad libre y abierta a cualquier persona interesada en el tema.