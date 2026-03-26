Las facultades de Ciencias y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba eligen a sus nuevas decanas

Los nuevos equipos decanales de Ciencias (izda.) y Ciencias del Trabajo (dcha.). - UCO

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las facultades de Ciencias y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) han elegido a sus nuevas decanas, siendo María del Carmen Ruiz Roldán la nueva decana en la Facultad de Ciencias, mientras que, por su parte, Nuria Ceular Villamandos ha sido reelegida en el caso de Ciencias del Trabajo.

Según ha informado la UCO en una nota, la profesora titular de Organización de Empresas, Nuria Ceular Villamandos, ha sido reelegida decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, tras los comicios celebrados en el centro a los que se presentaba como única candidata, en los que destaca la alta participación (un 96,30% del profesorado y un 93,33% del PTGAS).

Por sectores, Nuria Ceular ha obtenido el apoyo del 91,30% del A (profesorado con vinculación permanente); 93,55% del B (otro Personal Docente e Investigador); el 100% del personal de administración y servicios (C) y el 89,32% del voto válidamente emitido del alumnado.

La profesora Ceular estará acompañada en su equipo directivo por los profesores Leonor Pérez, vicedecana de Ordenación Académica; Purificación Alcaide, vicedecana de Empleabilidad, Estudiantes e Internacionalización; Salvador Moral, vicedecano de Relaciones Institucionales y Calidad; María Ángerles Recio, vicedecana de Estudiantes, Posgrado y Formación Continua; y Miguel Jesús Medina, secretario académico.

En cuanto a las coordinaciones, José Bascón será el coordinador del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Lucía García, coordinadora del Grado de Turismo, PACE y Comunicación; Noel Muñiz, coordinador de Movilidad y Bilingüismo; José Hernández, coordinador de Igualdad, y Cristina Morilla, coordinadora de Calidad.

FACULTAD DE CIENCIAS

Por su parte, la profesora titular de Genética, María del Carmen Ruiz Roldán, ha sido elegida nueva decana de la Facultad de Ciencias tras los comicios celebrados en el centro a los que se presentaba como única candidata, 80,78% de los votos emitidos.

Por sectores, María del Carmen Ruiz ha obtenido el apoyo del 74,82% del A (profesorado con vinculación permanente); 80% del B (otro Personal Docente e Investigador); el 75% del personal de administración y servicios (C) y el 87,07% del voto válidamente emitido del alumnado. Con el voto telemático se ha registrado un aumento de la participación estudiantil respecto a elecciones anteriores.

La profesora Ruiz Roldán estará acompañada en su equipo directivo por los profesores María Ángeles Varo (profesora ayudante doctora de Edafología y Química Agrícola) en la Secretaría Académica; Lara Paloma Sáez (profesora contratada doctora de Bioquímica y Biología Molecular) como vicedecana de Orientación y Empleabilidad; Antonio Tejero (profesor permanente laboral de Electromagnetismo) en el Vicedecanato de Planificación y Ordenación Académica; Rafael Carlos Estévez (profesor titular de Química Orgánica), vicedecano de Movilidad y Comunicación Científica, y Juan Luis Gómez (profesor titular de Química Inorgánica) en el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente.

En cuanto a las coordinaciones de las titulaciones, María Teresa Morales (Profesora Titular de Genética) se encargará del Grado de Biología, y Cristina Crespo (profesora ayudante doctora de Ecología) como coordinadora adjunta de Biología; Raquel Requejo (profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular) será la coordinadora de Bioquímica; Carlos Lucena (profesor permanente laboral de Fisiología Vegetal) asumirá el Grado de Biotecnología, y Eduardo Espinosa (profesor permanente laboral de Ingeniería Química) se encargará de la coordinación de Ciencias Ambientales.

Asimismo, la coordinación de Física será ocupada por Guillermo Regodón (profesor ayudante doctor de Electromagnetismo); el Grado de Matemáticas y Filosofía será coordinado por Jonatan Herrera (profesor titular de Geometría y Topología); la coordinadora de Química será Beatriz Fresco (profesora permanente laboral de Química Analítica); el coordinador de Prácticas será Manuel Cruz (profesor titular de Química Inorgánica); la coordinación de TFG será asumida por Juan Antonio Moreno (profesor permanente laboral de Biología Celular), y, por último, la responsable de Calidad será Inés María Santos (profesora titular de Ingeniería Química).

CV DE MARÍA DEL CARMEN RUIZ ROLDÁN

Ruiz Roldán es licenciada en Ciencias Biológicas (1993), beca predoctoral FPI del MEC (1994-1998) y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba (1998). Realizó su proyecto de doctorado centrado en la caracterización bioquímica y molecular de enzimas y genes que codifican xilanasas en el hongo fitopatógeno 'Fusarium oxysporum', y su papel en la patogenicidad. Realizó una estancia predoctoral durante cinco semanas en el Instituto de Genética y Microbiología de la Universidad Paris-Sud, Francia.

Fue investigadora postdoctoral en el Instituto de Biología Molecular y Botánica de la Universidad de Hamburgo, Alemania (1998- 2001), contratada por un programa Marie Curie HCM de la UE centrado en las bases moleculares de la patogenicidad en la interacción cebada-Pyrenophora teres (el agente causal de la enfermedad de la mancha neta).

Posteriormente, fue profesora Contratada en la Universidad SEK (Segovia, España) (2001-2006), impartiendo docencia en diferentes temas relacionados con la Genética (Genética General, Genética Molecular, Biología Evolutiva, Métodos Experimentales en Genética), así como dirigiendo varios Trabajos de Fin de Grado y participando activamente en un proyecto de investigación financiado por el MEC (BIO2004-00276) en colaboración con los doctores González Roncero y Di Pietro, (Dpto Genética de la UCO).

De 2006 a 2010 fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Córdoba, gracias a diferentes becas de la Junta de Andalucía, MICINN y UE. Investigadora senior (Programa Ramón y Cajal) desde 2010 hasta 2016. Profesora contratada doctora desde 2016 hasta 2019 en el Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba. Desde 2019 es profesora titular de Genética y vicedecana de Planificación y Coordinación Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Actualmente está acreditada a Catedrática de Universidad.