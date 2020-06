Fakali pide en el Parlamento de Andalucía medidas contra la brecha digital y otras específicas para las mujeres gitanas

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) ha participado en la Subcomisión de Políticas Sociales y demás servicios esenciales, que forma parte de la Comisión de Estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, que está siendo objeto de desarrollo en el Parlamento de Andalucía, y ha pedido, entre otras cosas, medidas contra la brecha digital y otras específicas para las mujeres gitanas.

En nombre de la entidad ha acudido la miembro de junta directiva de Fakali María Filigrana, quien ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar la cobertura social básica para ayudar a las familias que se encuentran en una situación dramática debido a la pandemia, implementar cauces que sirvan para mejorar la habitabilidad de barrios en los que existe un alto porcentaje de población gitana, además de las ya citadas contra la brecha digital y específicas para proteger a las gitanas en estos entornos desfavorecidos, "debido a la intersección de factores de vulnerabilidad como es el género, la pobreza y la pertenencia a un grupo minoritario".

Filigrana ha señalado que la reconstrucción de la autonomía, "ahora más que nunca, tiene que ser diagnosticada y abordada a través de un estudio de su economía cotidiana, de la realidad de sus gentes, de la dignidad de sus trabajadores y de la fortaleza de su estructura social".

"La pobreza de nuestra gente es global, es trasversal y se refleja en todos los ámbitos de sus vidas, y no se trata de casualidad, porque los gitanos y las gitanas no llevamos la pobreza en el ADN, no es algo biológico o cultural, el denominador común que pone sistemáticamente a las personas gitanas en el disparadero de la pobreza, se llama antigitanismo", ha mantenido.

A lo largo de su alocución, ha hecho también referencia a la reciente visita del relator de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, que reconoció que la población romaní es una de las que enfrentan peores situaciones en España.

En este sentido, Filigrana ha exhortado a los grupos parlamentarios a que desarrollen planes que ayuden a salvar a una generación, ya que la pobreza "no es una costumbre gitana, sino una decisión política".

Ha hecho énfasis en la necesidad de incluir al pueblo gitano en las medidas de reconstrucción social, económica y política que se aprueben en sede parlamentaria, promoviendo normativas que tengan en cuenta la especificidad de la población gitana, contribuyan a hacerla más visible.

En ese sentido, ha afirmado respecto a la visita de los Reyes al barrio sevillano del Polígono Sur, celebrada el mismo día de esta comparecencia, "que no se haya contado con interlocutores gitanos en un distrito claramente estigmatizado por la condición étnica es "un aspecto para reflexionar".

La representante de Fakali, tras asegurar que "son necesarias políticas con gitanos y no solo políticas para gitanos", ha desgranado las medidas ya citadas, que serán puestas a disposición de los grupos parlamentarios andaluces, en la que se recogen las principales reivindicaciones de la población gitana andaluza en diversas materias.

Respecto a la venta ambulante, Filigrana ha ahondado que requiere de "medidas ambiciosas muy específicas" para evitar su desaparición y ha ocupado un espacio muy importante durante su intervención. Concretamente, se ha solicitado expresamente la ampliación y mejora de las prestaciones para los autónomos que se dedican a esta actividad, y tener en cuenta las especiales características de la misma para permitir su reapertura con todas las garantías sanitarias posibles.

Asimismo, se ha realizado una relevante mención a la situación de los promotores y artistas flamencos, que necesitan también del apoyo de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía, que deben defender con ahínco a quienes cultivan una de las señas de identidad más importantes de nuestra tierra.

Por último, ha hecho una apelación directa a los representantes de los grupos parlamentarios andaluces para que tomen, dentro de sus competencias, todas las medidas necesarias para luchar contra el antigitanismo, que ha aumentado de manera exponencial durante el estado de alarma, de manera muy elocuente en las redes sociales.

"Se nos ha acusado de propagar el virus del Covid-19, y de no respetar las normas del confinamiento", ha sostenido María Filigrana, para quien la persecución de los delitos de odio, la protección a las víctimas, así como la educación de la sociedad en el respeto por la dignidad de las personas gitanas "tiene que estar incluida en los planes de reconstrucción social".

"La pasividad de las instituciones y de los gobiernos ante estas actitudes incívicas y racistas será cómplice de un conflicto social innecesario que como todos sabemos encuentra su mejor caldo de cultivo en crisis como la que estamos viviendo, donde la búsqueda de un chivo expiatorio y de un culpable activa el odio de toda la sociedad", ha concluido.