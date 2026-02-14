Fallece un ciclista de 55 años tras sufrir un atropello en la carretera A-312 a la altura de Arquillos (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de ambulancia del 061. - 112 - Archivo

ARQUILLOS (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Un ciclista de 55 años ha fallecido a las 13,15 horas del sábado, 14 de febrero, tras sufrir un atropello en la carretera A-312 en la altura del municipio jiennense de Arquillos.

Según han apuntado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, activaron a sanitarios, a Guardia Civil y a Policía Local tras ser conocedores del suceso.

En contexto, las citadas fuentes han asegurado que las dotaciones sanitarias les solicitaron la activación del protocolo por muerte judicial por el deceso del hombre de 55 años.