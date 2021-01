La familia de la mujer de Córdoba enferma de esclerosis con el tratamiento retirado lamenta que su estado "empeora"

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Teresa Muñoz, la enferma de esclerosis múltiple de Aguilar de la Frontera (Córdoba) a la que la Junta de Andalucía le ha retirado el tratamiento que recibía, ha advertido este viernes de que su estado "empeora" y frente a ello ha entregado en la sede de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla más de 100.000 firmas que ha conseguido en la plataforma 'Change.org' pidiendo que pueda continuar con el tratamiento para paliar su enfermedad.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el yerno de la enferma de esclerosis, Alejandro Nieto, ha explicado que a su suegra le detectaron con 60 años esta enfermedad, por lo que empezaron a administrarle un tratamiento, "el único que existe", que es el medicamento Ocrelizumab.

No obstante, a los dos años de empezar el tratamiento les avisaron de que se lo retiraban porque la administración andaluza no lo seguía financiando, por lo que dejaron a la paciente "sin ningún medicamento".

"El problema de hacerlo así es que el avance de la enfermedad ya es imparable, porque el único medicamento que está probado y que lo paraliza es este", ha afirmado y ha añadido que lo único que le han dicho es que "hay una ficha de posicionamiento técnico aprobada en 2019 por la que se establece la no financiación de este medicamento para mayores de 55 años".

En este sentido, Nieto ha solicitado a la Junta de Andalucía que se saque de esa ficha técnica, dado que, según ha comentado, "hay un decreto por el que se puede pedir la excepcionalidad en la administración de estos medicamentos y poder seguir utilizándolos".

"Por ahora nos han dicho que no, que no hay ninguna opción para poder hacerlo", ha lamentado, si bien ha sumado que el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, en conversación telefónica les aseguró que lo que prescribiera el neurólogo "se podía aplicar, porque no iba a haber ningún inconveniente en cuanto a financiación del medicamento".

"NO TIENE TRATAMIENTO"

En esta línea, ha señalado que el experto sanitario sigue sin prescribir el medicamento a la paciente alegando que no hay financiación y que es "una vía muerta". "Lo único que nos ofrecen es otro medicamento que no está clínicamente testado para este tipo de enfermedad y además no sabemos qué efectos secundarios va a tener, por lo que lo dejan todo en nuestras manos", ha afirmado.

Según el yerno de la enferma de esclerosis, la no administración de este médicamente se debe a cuestiones económicas, de modo que "prefieren poner en juego la vida de la paciente o su calidad de vida antes que gastarse el dinero en el medicamento que le va bien", ha reprochado.

La familia de Teresa Muñoz le ha pedido por escrito al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que solicite la autorización excepcional de este medicamento al Ministerio de Sanidad, aplicando el Real Decreto 1015/2009, artículo 13, para que el Hospital Reina Sofía de Córdoba autorice y administre dicho tratamiento tal y como está haciendo en otras comunidades. En caso de no poder hacerlo, que los acompañen al Ministerio para solicitar la modificación de la ficha técnica.

"Nos tienen un poco mareados, porque por un lado nos dicen que no depende de ellos y por otro que no habría obstáculo a la financiación del medicamento, por lo que no sé de quién depende, pero el tiempo va pasando y mi suegra va empeorando y no tiene absolutamente ningún tratamiento que lo evite", ha dicho.

La hija de la enferma de esclerosis, Teresa Castro, ha subrayado que desde febrero de 2020 lleva su madre sin el tratamiento y "todo se ha ralentizado" por la pandemia del coronavirus. "Entendemos la situación de pandemia, pero mi madre está totalmente vendida sin el medicamento y no tenemos tiempo", ha lamentado.

En cualquier caso, la familia de esta enferma ha asegurado que están dispuestos a llegar "hasta donde haga falta", porque están viviendo una situación "muy desesperante".