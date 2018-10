Familia de las niñas que desaparecieron espera que los posibles responsables "paguen lo que han hecho"

Actualizado 02/09/2011 13:31:05 CET

GRANADA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La familia de las dos primas de 13 años que fueron localizadas el pasado miércoles tras permanecer en paradero desconocido durante un día ha dicho confiar en que los presuntos responsables de su desaparición "paguen por lo que han hecho", después de que hayan sido detenidos dos adolescentes de 16 años supuestamente implicados.

Así lo ha señalado a Europa Press el padre y tío de las niñas, que están siendo atendidas por un gabinete psicológico "porque no quieren hablar, y están asustadas, atemorizadas". Según el familiar, las jóvenes no han querido contar detalles de lo ocurrido a la familia, que está a la espera de ser informada de los detalles del arresto por la Policía y la Fiscalía de Menores.

La familia ha confirmado que los jóvenes detenidos no eran conocidos de las niñas, que, al parecer, permanecieron retenidas contra su voluntad. "Eso es lo que trata la Policía de determinar. Nosotros no sabemos nada más. Ni siquiera si se fueron o no voluntariamente como una chiquillada y luego les salió mal y fueron secuestradas. Las niñas no han querido hablar", ha dicho el padre y tío de las menores.

Los menores presuntamente implicados han sido arrestados este jueves por el Grupo de Menores, que los ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Fuentes del Ministerio Público han indicado a Europa Press que al tratarse de un caso en el que las posibles víctimas son menores y también los presuntos culpables no podrán trascender datos de sus actuaciones, que están además bajo secreto de sumario.

Una de las niñas vive en Granada capital y otra en el municipio de La Zubia. Fue el padre de una de ellas el que denunció sobre las 5,00 horas del pasado martes la desaparición de las menores, que se encontraban en el dormitorio de su vivienda cuando la familia las perdió de vista.

Tras la denuncia, la Policía dio aviso al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y difundió su fotografía en diversos puntos de la capital y del área metropolitana. Finalmente un familiar las encontró en Cenes de la Vega, junto al Ayuntamiento, y avisó a la Guardia Civil, que puso el asunto en conocimiento de la Policía.