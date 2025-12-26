Las familias numerosas andaluzas celebran la aplicación de la edad máxima al hijo menor por parte de la Junta

Archivo - Imagen de archivo de una familia numerosa paseando. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Dic.

La Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN) ha celebrado este viernes que la Consejería de Inclusión Social haya dado luz verde al cambio de la vigencia del título de familia numerosa que se vinculará a la edad del hijo menor y no a la del mayor, como estaba siendo hasta el momento.

Según ha trasladado la organización en un comunicado, Andalucía está a punto de saldar "una de las deudas históricas" con quienes a su juicio son, "en esencia, el pulmón demográfico de la comunidad autónoma". "Tras décadas de una burocracia asfixiante y criterios que rozaban lo absurdo, este hito no ha caído del cielo, tiene nombres y apellidos, y responde a una lucha incansable que la Federación Andaluza de Familias Numerosas lidera desde 2008", ha señalado.

En este sentido, ha expresado que este movimiento para pedir una modificación en la vigencia del título de familia numerosa, ha supuesto "16 años de pedagogía de despacho, de reuniones infinitas y de una insistencia inquebrantable" ante una Administración que, a su juicio, "parecía olvidar que detrás de cada carné hay un proyecto de vida que sostiene el futuro de todos".

Al hilo, la entidad ha expuesto que el sistema estaba "castigando" a los hermanos menores, debido a que cuando el primogénito alcanzaba la edad límite, el título caducaba para toda la unidad familiar, "obligando a un calvario de renovaciones que, en la práctica, dejaba a los más pequeños sin los mismos derechos y beneficios que disfrutaron sus hermanos mayores, por los retrasos en la Administración", ha lamentado.

También ha explicado que se hacia obligatorio renovar toda la familia cuando cumplía 21 años cualquier hijo y cuando cumplía los 26. Por ello, la Federación ha criticado que los retrasos que ha provocado la Administración sobre este aspecto ha generado pérdidas económicas y de calidad familiar en los hogares andaluces.

"La respuesta era obvia, pero la ley andaluza ha tardado años en entenderlo. Otras comunidades autónomas, con una visión más ágil de la realidad social, ya aplicaban este criterio desde hace tiempo, dejando a las familias andaluzas en un agravio comparativo que la Federación no ha dejado de denunciar en cada foro posible. Esta reforma es, por tanto, un acto de justicia y de igualdad real entre hermanos", han afirmado las familias numerosas andaluzas.

Asimismo, la organización ha recriminado que las familias han tenido que realizar "una labor de mejora del capital humano de forma totalmente altruista", ante las "ayudas insuficientes" por parte de la Administración. "Criar tres, cuatro o más hijos en el siglo XXI es un acto de valentía patriótica; son estas unidades familiares las que garantizan el relevo generacional, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la vitalidad de nuestros pueblos y ciudades", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado que la "demanda constante" de las familias numerosas andaluzas de reducir la carga burocrática "no es un capricho, sino que es una necesidad de supervivencia". Según ha detallado, "cada trámite que se simplifica es una hora más que un padre o una madre puede dedicar a la crianza, a la cultura y a la transmisión de valores que hoy, más que nunca, escasean".

Otros de los puntos que la Federación Andaluza de Familias Numerosas ha puesto en valor es que son "redes de apoyo mutuo, escuelas de solidaridad y núcleos de consumo responsable que dinamizan la economía". "Allí donde el Estado no alcanza a cubrir las necesidades de conciliación o de apoyo educativo, las familias se organizan, se sacrifican y sacan adelante a los ciudadanos del mañana sin pedir nada a cambio más que respeto y equidad", han destacado desde la entidad.

Finalmente, la organización ha apuntado que el plazo de alegaciones que finaliza el 14 de enero de 2025 es "una oportunidad de oro" para terminar de pulir un decreto que, a su juicio, debe ser "el escudo de protección de las familias". Al respecto, ha asegurado que estará vigilante para que la Junta de Andalucía cumpla con lo establecido, porque, según han trasladado las familias numerosas andaluzas, "simplificar la vida a quienes dan vida no es un gasto, sino que es la inversión más rentable que un Gobierno puede hacer". "La victoria de hoy es de la Federación, pero el beneficio es de toda Andalucía", han concluido.