Fampa Los Olivos exige a Educación que solucione la "situación extrema" en centros de Jaén por bajas de covid sin cubrir

JAÉN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Centros Docentes Públicos de Jaén, Fampa Los Olivos, ha exigido a la Consejería de Educación que solucione la "situación extrema" que sufren algunos colegios que acumulan bajas por covid-19 sin cubrir.

Así lo ha señalado este miércoles en una nota la presidenta de la entidad, Belén Navarro, quien ha recordado que desde el pasado verano llevan pidiendo a la Delegación de Educación la previsión del aumento de la plantilla de docentes, cobertura de bajas y refuerzos covid.

"Ahora, en pleno ascenso de la incidencia, la falta de cobertura de docentes para cubrir las bajas por covid lleva a algunos centros a una situación extrema. La Delegación no da soluciones, solo esperar a que acabe la cuarentena o se superen los casos, dejando al alumnado, a veces de Infantil o Primaria, sin la atención necesaria por falta de profesorado", ha afirmado.

Ha añadido que, coincidiendo con esta acumulación de bajas en centros educativos, el sistema informático para cubrir de bajas Sipri, ha reducido a un solo llamamiento los jueves para las coberturas de estas bajas, dejando de hacerlo lo martes, "lo que hace que aun se tarde más en su cobertura y agudizando el problema".

Entre otros, ha aludido al caso del CEIP de Huesa, donde no han tenido maestros suficientes para atender al alumnado debido a la cuarentena de docentes, "llegando al extremo de tener que recomendar a las familias que no lleven a sus hijos, mientras la Delegación niega la cobertura de bajas por ser para menos de 15 días ni tampoco cierra el centro para no estropear las estadísticas provinciales".

Como consecuencia, se han roto los grupos burbujas, se ha interrumpido el aprendizaje y las familias están alarmadas y preocupadas, haciendo que muchas opten por no llevar sus hijos al centro para así colaborar con esta situación. Todo ello, según ha agregado, mientras "desde la Delegación la recomendación es esperar a que se acabe la cuarentena de los docentes".

"El colegio se ha convertido en una ludoteca, donde como mucho nos cuidan los niños sin poder avanzar en el aprendizaje, y la Delegación no nos da apoyo docente para esta situación, pasan los días sin mejorar la situación solo porque las bajas no son de más de 15 días", han apuntado desde el AMPA de este centro de Huesa.

En todo caso, este panorama no es único en este municipio y "son ya varias las informaciones de colegios e institutos que por estas bajas cortas sin cubrir ven comprometida la atención al alumnado y la continuación del aprendizaje". Por ello, desde Fampa Los Olivos se ha exigido una solución para los centros que acumulan muchas bajas de poca duración, pues en ellas es el claustro el que debe hacerse cargo de las clases sin docente.

MENOS SEGURIDAD Y FALTA DE EQUIDAD

Ello supone una movilidad que "rompe cualquier atisbo de grupo burbuja, lo que se ha vendido como la gran medida de seguridad para la vuelta al cole". Además, como "peor versión", el alumnado "sufre la ausencia de aprendizaje, de adquisición de saberes", de modo que hay una "falta de equidad" que genera "vulnerabilidad y desigualdad".

"No entendemos como en estas circunstancias el Sipri solo llame un día a la semana en lugar de dos como antes para cubrir las bajas", ha subrayado Navarro, quien ha señalado que se presenta "un escenario que implica tirar semanas de planificación por parte del profesorado y empezar de nuevo a organizar contenidos y a restaurar de nuevo el ritmo de aprendizaje del alumnado e intentar agilizar currículum".

Así las cosas, ha hecho hincapié en la necesidad de soluciones por parte de la Junta de Andalucía, con la incorporación inmediata del personal para atender las bajas covid y oferta de estas bajas dos veces semanales a los puestos voluntarios del sistema Sipri, "que siempre tiene plantilla docente esperando para aceptar lo que venga".