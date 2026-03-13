Fapyma aborda en Sevilla el impacto de las pantallas y el acoso escolar en la convivencia educativa

Sevilla ha acogido la jornada formativa 'Pantallas, Redes y Respeto: Familias frente al Bullying y la Convivencia Escolar'. - FAPYMA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido la jornada formativa 'Pantallas, Redes y Respeto: Familias frente al Bullying y la Convivencia Escolar', en la que se ha puesto el foco en los retos que plantea el uso de dispositivos digitales y redes sociales en el entorno educativo y en la responsabilidad compartida entre familias y centros escolares para prevenir situaciones de acoso.

Según ha informado Fapyma en una nota, la jornada se ha celebrado en el salón de actos del Colegio Buen Pastor y ha reunido a familias, representantes de Ampas y profesionales del ámbito educativo en un espacio de formación y reflexión centrado en la convivencia escolar, el acompañamiento digital y la detección temprana de situaciones de riesgo.

Uno de los ejes principales de la jornada ha sido la intervención de la pedagoga Reyes Prieto García, quien ha centrado su ponencia en el papel decisivo de las familias ante el bullying.

Desde una perspectiva cercana y en primera persona, ha subrayado que, aunque no exista una experiencia directa de acoso en el propio hogar, los padres y madres "deben mantenerse atentos a las señales que pueden aparecer en casa".

En palabras de Reyes Prieto, "los padres tenemos un papel fundamental ante el bullying. Por tanto, "podemos y debemos ir de la mano del colegio pero no podemos mirar hacia otro lado". Además, ha subrayado que "es importante estar atentos a lo que sucede en casa, conocer las realidades que viven los hijos y asumir la responsabilidad en la prevención y la detección temprana".

Por otro lado, en la segunda ponencia, 'Protocolos de acoso escolar', a cargo del psicólogo Manuel Algaba Parrado y del pedagogo Guillermo Cárdenas Pérez, se ha profundizado en las herramientas legales y educativas disponibles para actuar ante situaciones de acoso, explicando el funcionamiento de los protocolos de intervención y subrayando "la importancia de la coordinación entre familias, profesorado y equipos directivos para garantizar una respuesta eficaz y protectora".

Asimismo, la jornada ha concluido con la intervención de la psicóloga Paloma Carrasco Vergara, centrando su exposición en la relación entre bullying y salud mental.

En su análisis, Carrasco ha destacado cómo el acoso, especialmente cuando se produce en el ámbito digital, "puede tener un impacto significativo en la autoestima, el bienestar emocional y el desarrollo integral del menor, insistiendo en la necesidad de una detección precoz y de un acompañamiento adecuado".

Paralelamente, durante el encuentro se han abordado otras cuestiones como "la exposición temprana a las pantallas, el sobre uso de dispositivos y sus consecuencias en la atención y la socialización, así como el papel de la mediación escolar y de las familias en la construcción de entornos educativos seguros y respetuosos".

RESPUESTA A LOS RETOS DIGITALES Y DE CONVIVENCIA

La jornada se ha enmarcado en el programa formativo que Fapyma impulsa en distintas provincias andaluzas para "dar respuesta a los desafíos actuales del sistema educativo, especialmente aquellos vinculados al uso de las tecnologías, el incremento de los casos de ciberbullying y las dificultades que afectan al clima de convivencia en los centros escolares".

La Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada ha insistido en que "las familias son los primeros y principales educadores de sus hijos". Además, su formación continua en el acompañamiento digital, en la gestión emocional y en la prevención de la violencia, que "resulta fundamental para avanzar hacia una educación más equitativa, inclusiva y libre de discriminación".

Asimismo, la federación ha subrayado el papel estratégico de las Ampas como "nexo de unión" entre las familias y los centros educativos, en virtud del principio de corresponsabilidad.

No obstante, "una familia formada, informada y comprometida se convierte en un agente transformador clave para mejorar el clima escolar y favorecer el desarrollo integral del alumnado", ha asegurado Fapyma.

Con esta jornada, Sevilla ha reforzado el compromiso colectivo por una escuela "más segura y respetuosa", convencida de que "solo desde la colaboración activa entre familia y escuela será posible prevenir el acoso y promover una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la responsabilidad compartida".

Por último, esta iniciativa forma parte del programa formativo impulsado por Fapyma en distintas provincias andaluzas y está subvencionada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa.