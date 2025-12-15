La Federación Andaluza de Mayores exige un plan 2026/2029 para evitar que se dispare la lista de espera de dependencia

Archivo - Dependiente. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha exigido un plan "extraordinario" para el periodo 2026/2029 que eleve la financiación de la dependencia al 1,58% del PIB en 2026 y con una senda "clara" hacia el 2% recomendado por la Unión Europea (UE) a fin de evitar que en 2028 "los tiempos de espera vuelvan a dispararse por falta de personal y recursos".

En un comunicado, la FOAM ha hecho esta reclamación de cara la aprobación "inminente" de los presupuestos 2026 de Andalucía sobre el que la Federación lamenta que se hable de "impulso histórico" en dependencia. "Es una tomadura de pelo" que con un PIB proyectado de 231.500 millones de euros en Andalucía, y con el que "podría y debería destinar al menos el 1,58% del PIB", la Junta haya destinado un "exiguo 1,13% del PIB" a la dependencia en las cuentas del próximo año.

Ademas, la FOAM reclama un "refuerzo inmediato" de las plantillas de valoración y tramitación; ampliación de la atención domiciliaria, plazas residenciales y prestaciones económicas; e información mensual a la que se le añada "obligatoriamente" el "número efectivo de trabajadores, vacantes sin cubrir, volumen de expedientes pendientes de revisión, tiempos de tramitación desagregados y datos completos sobre copagos aplicados".

La organización ha apuntado, además, que "las mejoras regstradas [en el sistema] desde 2021 no responden a una apuesta estructural de la Junta de Andalucía sino a las aportaciones extraordinarias del Gobierno central entre 2021 y 2023, cuyo efecto arrastre continúa sosteniendo artificialmente el sistema de dependencia y permite contener el colapso, como mínimo, hasta 2028".

"Los retrasos en las mamografías pueden costar vidas; la dependencia no mata como una enfermedad pero sí determina si una persona puede vivir y morir con dignidad o en el abandono", alerta la FOAM, para la que el Gobierno de Pedro Sánche debe también "garantizar el 50% de la financiación del sistema y avanzar hacia una inversión global del 2% del PIB nacional en dependencia".