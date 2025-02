La federación de Pensionistas de CCOO-A celebra su 14º congreso bajo el lema 'El compromiso nunca se jubila'

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'El compromiso nunca se jubila', ha dado comienzo este martes en Sevilla el 14º congreso de la federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Andalucía, a cuya secretaría general opta por segunda vez Alfonso Vidán.

La líder de CCOO-A, Nuria López, que ha asistido y participado en la inauguración del congreso, ha puesto en valor a una federación que "encarna y recoge la sabiduría y experiencia más importante que tiene el sindicato porque muchos de las y los dirigentes que están en ella han conquistado derechos que hoy disfrutamos; algunos de ellos en riesgo en la actualidad".

Como ha señalado, "la federación hace balance, pero sobre todo va a situar cuáles son los retos de futuro durante los próximos cuatro años, entre los que se encuentran la defensa de los servicios públicos, especialmente de aquellos que son esenciales para las personas más vulnerables, como la sanidad pública o la dependencia".

"Se trata de dos retos fundamentales que tiene nuestra federación para hacer, por ejemplo, que las listas de espera no obliguen a que las personas mayores no puedan ejercer ese derecho o que no puedan acceder a una cita de salud", ha expresado la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía.

También se ha referido a la "incomprensible" renuncia del Gobierno andaluz a los 19.000 millones de la quita de la deuda, cantidad que "vendría muy bien para reforzar la dependencia, la sanidad y toda la plantilla de los servicios públicos que está muy deteriorada".

Por su parte, Alfonso Vidán ha explicado que en este congreso, en el que se reúnen 89 delegados de toda Andalucía, la federación se marca como objetivos fundamentales para los próximos cuatro años seguir incidiendo junto al resto del sindicato en las políticas de los gobiernos; incrementar su potencia organizativa y afiliativa; mantener la defensa de 1.610.000 personas mayores de 65 años que suponen el 19% de Andalucía; seguir trabajando para solventar las discriminaciones en pensiones; reclamar más inversión en las residencias; exigir la reducción de los plazos en dependencia que se sitúan en los 610 días para resolver un expediente cuando el máximo legal son seis meses; e intentar fomentar la presencia sindical en los centros de participación activa.

Su homólogo en la federación estatal, Jesús Sepúlveda, ha resaltado la importancia de la federación andaluza para el conjunto de la organización y ha situado, junto a esos objetivos, la lucha contra la soledad no deseada, la pobreza energética que sufren muchas personas mayores, las discriminaciones por la brecha que supone el uso de las nuevas tecnologías y la necesidad de mayor inversión en dependencia.