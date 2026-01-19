La Federación de Turismo de Granada cancela su agenda institucional en Fitur por la tragedia ferroviaria

Archivo - Zona de trabajo en el stand de Granada en Fitur en 2021. Archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha expresado su "más sentido pésame y solidaridad" con los afectados por el trágico accidente ferroviario del pasado domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba) y suspende en señal de "duelo y respeto" su agenda institucional en Fitur.

El colectivo señala que este siniestro, "que ha conmocionado al conjunto de la sociedad española y al sector del transporte y el turismo", les obliga a mostrar "el máximo respeto y apoyo a quienes sufren las consecuencias de este lamentable suceso".

Como gesto de "duelo y responsabilidad institucional", la Federación anuncia la suspensión de su agenda institucional prevista en la Feria Internacional de Turismo, prevista del 21 al 25 de enero, así como de cualquier acto de carácter oficial o presentación pública programada en el marco de esta cita internacional.

La Federación de Turismo adopta esta decisión con el objetivo de sumarse "al clima de respeto y solidaridad" que numerosas administraciones y entidades del sector turístico han expresado desde la mañana de este lunes.

Así su presencia en Fitur se limitará exclusivamente a actividades técnicas y reuniones profesionales previamente agendadas con el sector, posponiendo cualquier intervención institucional hasta que las circunstancias lo permitan y "siempre en el marco de la sensibilidad que este momento exige".

La federación insta a todos los agentes del sector turístico y de la hostelería a mantener un "respeto riguroso" por el dolor de las familias afectadas y a colaborar en las iniciativas de apoyo que se articulen desde las administraciones públicas y organizaciones sociales en los próximos días.

El Ayuntamiento de Motril ha anunciado que tampoco acudirá a Fitur en señal de luto y respeto a las víctimas.