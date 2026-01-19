La FEMP convoca un minuto de silencio en memoria de las víctimas del "terrible accidente" de Adamuz (Córdoba)

La Policía acordona la zona del Instituto de Medicina Legal, por la llegada de los cuerpo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). La Consejería de Justicia, Administración Local y Función - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para las 12,00 horas de este lunes, 19 de enero de 2026, un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril" que tuvo lugar este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado decenas de fallecidos y heridos.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la FEMP ha informado de esta convocatoria de minuto de silencio al que invita "a todas las instituciones, entidades, trabajadores y ciudadanos a participar", como "muestra de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, los heridos y sus familias".

Además, la federación de municipios quiere agradecer "la labor de todos los servicios médicos, de emergencia y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados".

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, se ha hecho eco también de esta convocatoria desde su cuenta en la misma red social, y ha señalado que, "como alcaldesa" de Jerez de la Frontera (Cádiz) y presidenta de la FEMP, convoca "un minuto de silencio, a las 12,00 horas, a las puertas del Ayuntamiento, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz", así como ha trasladado su "apoyo y solidaridad" con las "familias y seres queridos" de las víctimas.