Feragua afea a la Administración su "pésima gestión hidráulica" ante la amenaza de restricciones en la campaña

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha lamentado la posibilidad de nuevas restricciones en la próxima campaña de riego, ante lo que ha achacado a las administraciones una "pésima gestión hidráulica" en los últimos lustros.

Esto trasladó este pasado martes su presidente, José Manuel Cepeda, en la Comisión de Desembalse, en la que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informó de una situación hidrológica muy dispar, con precipitaciones concentradas en la parte más occidental y de menor relevancia en la zona oriental.

Así, han aumentado las reservas de Sevilla, Huelva y, en menor medida, Córdoba, mientras que en la zona de Jaén y Granada, donde se encuentran los grandes embalses de la cuenca (también en parte de la provincia cordobesa), se mantienen más bajos los niveles de agua almacenada.

De este modo, la CHG calcula un déficit de más de 1.100 hectómetros cúbicos en el Sistema General de Riego respecto a la media histórica de los últimos 25 años, aunque se ha mostrado confiada, al menos, en que las dotaciones para la próxima campaña de riego puedan acercarse al 50% dependiendo de las próximas lluvias de marzo y abril.

En su intervención ante el resto de participantes en la Comisión, el presidente de Feragua ha lamentado que, pese a todo lo que ha llovido en esta campaña, los regantes se vean expuestos, "por séptimo año consecutivo", a la amenaza de nuevas restricciones y ha criticado así la realidad de que algunos embalses tengan que soltar agua.

PIDE EL "CUMPLIMIENTO" DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR

En particular, Feragua ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "cumpla lo aprobado" en el último Plan Hidrológico del Guadalquivir, "del que se excluyeron algunas obras hidráulicas que venían recogidas en planes anteriores con la justificación de que sólo iban a planificar lo que efectivamente se iba a hacer".

Sin embargo, superado el ecuador del ciclo hidrológico, "la realidad es que no se ha comenzado ni una sola obra en el Guadalquivir", ha dicho el presidente de Feragua, que ha exigido a la Administración central "que cumpla el Plan Hidrológico actual, que no se está cumpliendo porque los avances en la tramitación son mínimos y lentos, a pesar de que todas las obras contempladas arrastran de planes anteriores y ya podrían estar terminadas y en funcionamiento".

Finalmente, el presidente de Feragua ha exigido una solución a los problemas en el bombeo de la breña II, que lleva funcionando cuatro años al 10% de su rendimiento, y ha señalado que "esta ineficiencia ya es motivo suficiente para que el Ministerio retire a Acuaes la responsabilidad de la gestión de este embalse".

Asimismo, ha pedido a la confederación que presione al Ministerio para "la retirada inmediata de la repercusión de los costes de la estación de bombeo en los cánones de Breña II y Arenoso propuestos para 2025", y ha vuelto a advertir que los regantes no está dispuestos a pagarlo y realizarán un plante fiscal masivo. "Los regantes se niegan a ser los 'paganini' de una infraestructura que no les está sirviendo para nada, es la primera vez que se nos plantea pagar por una infraestructura que no nos da servicio, es un abuso y no vamos a consentirlo", ha concluido.