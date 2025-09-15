La Feria de San Miguel, de Úbeda (Jaén), tendrá un "amplio dispositivo" para garantizar la seguridad

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

La Feria de San Miguel, prevista en Úbeda (Jaén) entre los próximos 27 de septiembre y 4 de octubre, tendrá un "amplio dispositivo" para garantizar la seguridad.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la Junta Local de Seguridad que han presidido la alcaldesa, Antonia Olivares, y el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y que también ha contado con el delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella.

Igualmente, han asistido responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil; de la Policía Local ubetense; de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma; así como de Bomberos y Protección Civil.

La alcaldesa ha valorado la coordinación entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, que en los últimos años ha permitido obtener excelentes resultados en el desarrollo de la feria. Al hilo, ha explicado que esta reunión tiene como objetivo poner en común el dispositivo previsto y afinar los aspectos necesarios para garantizar un funcionamiento óptimo.

"Lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que sus cuerpos y fuerzas de Seguridad estarán plenamente coordinados para que tanto el tráfico como el desarrollo general de la feria transcurran de manera excepcional", ha asegurado.

No obstante, Olivares ha subrayado que el éxito de la Feria de San Miguel depende de la colaboración de todos y de la aportación individual de responsabilidad por parte de cada asistente.

El subdelegado también ha aludido a "la excelente coordinación" y ha señalado la importancia de "articular todos los medios humanos y materiales disponibles para que esta festividad transcurra con total normalidad, sin incidentes y con capacidad de prevenir cualquier actividad delictiva que pudiera producirse".

Para ello, se ha establecido un amplio despliegue por parte de la Policía Nacional que velará por la seguridad en la localidad durante los días de feria. En concreto, el operativo diseñado de Úbeda contará con la participación de la Unidad Especial de Caballería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Estas unidades reforzarán el dispositivo de la Comisaría Local, con mayor presencia en el recinto ferial y en el casco urbano. El despliegue se complementará con refuerzos de la Guardia Civil, que realizará controles en los accesos al municipio, así como labores de tráfico y seguridad ciudadana.

"Con el esfuerzo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las administraciones, podemos ofrecer a la ciudadanía la tranquilidad de disfrutar de la Feria de San Miguel en un entorno seguro, donde lo único importante sea la celebración y la convivencia", ha comentado Fernández.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz ha se ha referido a la importancia de "la suma de esfuerzos para que, desde la participación y compromiso de las distintas administraciones, Úbeda cuente con una feria segura en la que se presten los servicios públicos necesarios para ciudadanos y visitantes".

REGULACIÓN DE TRÁFICO

Al respecto, ha explicado que el recinto ferial de la ciudad tiene incidencia en la carretera A-316, de titularidad autonómica, por lo que se debe "hacer una regulación especial de tráfico para que todo discurra con normalidad".

A ello ha sumado que la Junta reforzará la presencia de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en colaboración con la Policía Nacional y la Policía Local, concretamente en tareas de control de venta de alcohol en establecimientos públicos y menores, además de inspecciones en locales dedicados al juego.

Igualmente, Estrella ha resaltado "la importante participación de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil en el municipio, que tiene una especial importancia por el número y por la implicación en cuantos eventos se celebran en Úbeda". Además, la Junta trabaja en el desarrollo de sus competencias en cuanto a la autorización de festejos y celebraciones taurinas para la próxima Feria de San Miguel.